Госбанки поменялись местами

Прошлый год оказался непростым для российских инвестбанков, работающих на долговом рынке. Из-за возросших санкционных рисков Сбербанк и «ВТБ Капитал» уступили лидирующие позиции Газпромбанку. Впрочем, изоляция российского рынка делает вторичные санкции менее опасными, поэтому по мере трансформации локального долгового рынка роль госбанков будет восстанавливаться, считают его участники. В 2023 году они ожидают как минимум повторение результата 2022 года, при этом одним из основных центров роста рынка станут юаневые облигации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

По данным Cbonds, в 2022 году произошло заметное перераспределению позиций ведущих игроков на рынке долгового капитала. Впервые с 2017 года на первое место по объему проведенных размещений вышел Газпромбанк, который участвовал в организации 96 выпусков на сумму более 271 млрд руб. Лидер 2021 года Сбербанк (SberCIB) занял второе место с показателем 247,6 млрд руб. «ВТБ Капитал», занимавший по итогам 2021 года второе место, выбыл из пятерки крупнейших организаторов. Третье место с показателем почти 200 млрд руб. сохранила БК «Регион», четвертое занял банк «Дом.РФ» (в 2021 году был на 8-м месте), за год компания провела размещения почти на 171 млрд руб. Пятерку лидеров, как и в 2021 году, замкнул Совкомбанк с результатом 141,2 млрд руб.

Перестановки в рейтинге крупнейших организаторов размещений связаны с санкциями, которые ввели западные страны против крупнейших российских банков. Из-за возросшего риска некоторые эмитенты стали более разборчивы при выборе инвестбанков, отдавая предпочтение тем, которые не попали под ограничительные меры.

Вместе с тем, отмечает руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов, «отсутствие санкций не является сейчас конкурентным преимуществом» для участников рынка. По его словам, для «внутреннего долгового рынка данные ограничения несущественны» и корпорации «не могут себе позволить не сотрудничать с подавляющим количеством крупных банков». При этом на фоне закрытия внешних рынков заимствований внутренний рынок стал ключевым источником привлечения финансирования для российских компаний.

«В то время как многие на рынке сокращали лимиты и снижали аппетит к риску, мы, напротив, были готовы наращивать пайплайн сделок и поддержать реальный сектор экономики на публичном долговом рынке»,— поясняет управляющий директор по рынкам долгового капитала департамента инвестиционной деятельности Сбербанка Эдуард Джабаров.

При сохранении стабильности на внешнеполитическом и внутриэкономическом фоне активность эмитентов на долговом рынке сохранится на высоком уровне, полагают эксперты. Этому будут способствовать как плановые погашения, которые нередко финансируются за счет новых выпусков, так и потребность в источниках фондирования на фоне закрытия внешних рынков.

По мнению Эдуарда Джабарова, в 2023 году стоит ожидать рост числа размещений компаний третьего эшелона и высокой активности эмитентов, исторически выходивших на рынок еврооблигаций. «У эмитентов отсутствует возможность привлекать финансирование через евробонды, так что компании будут активнее размещаться на локальном российском рынке»,— отмечает директор по работе с эмитентами инвестиционного банка «Синара» Олег Карпеев.

Быстрее всего будут расти облигации, номинированные в юанях, этому способствует низкая база сегмента, который занимает пока менее 5% рынка, полагают эксперты. Михаил Автухов уточняет, что сегмент юаневого долга «пока под давлением», однако «рост предложения и насыщение юанем может заметно подпитывать спрос».

Олег Карпеев допускает расширение списка валют, с которыми выходят заемщики, включая дирхам или «еще какие-нибудь более экзотические валюты». Но бурного роста в сегменте замещающих облигаций на рынке он не ожидает, так как не все компании заинтересованы в выпуске таких бумаг. Подтолкнуть сомневающихся или тех, кто это делать не хочет, считает господин Карпеев, может введение обязательной конвертации или обязательного выпуска замещающих облигаций.

Виталий Гайдаев