В ЛНР из-за обстрелов отключат мобильный интернет

Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник принял решение об отключении мобильного интернета на территории региона из-за обстрелов. 12 и 13 мая дважды обстрелу со стороны ВСУ подверглась столица республики — город Луганск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Прошу жителей отнестись с пониманием. Самое важное сейчас — сохранить жизни и здоровье людей, особенно жизни наших детей»,— цитирует господина Пасечника «Луганскинформцентр».

На какой срок решено отключить мобильный интернет, не уточняется. Местные жители в соцсетях сообщают, что воспользоваться мобильным интернетом на территории ЛНР уже невозможно.

Работающий в республике мобильный оператор МКС уже заявил, что «в связи с решением руководства Республики — с сегодняшнего дня приостановлено предоставление услуги передачи данных по сети подвижной радиотелефонной связи (Мобильный интернет)».

Сегодня, 13 мая, власти ЛНР сообщили, что украинская армия нанесла удары по поселку Юбилейный в Луганске. По данным представительства республики в СЦКК, атака на поселок велась с применением крылатой ракеты Storm Shadow. За последние сутки город подвергся обстрелу второй раз — накануне вечером в результате атаки пострадали шестеро детей.

В республике из-за проблем с безопасностью уже отключали интернет. Например, так было в феврале этого года. В апреле господин Пасечник сообщил, что интернет начали включать.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов