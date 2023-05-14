Депутат Госдумы Затулин заявил, что Лукашенко болеет

Первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин заявил Telegram-каналу «Подъем», что президент Белоруссии Александр Лукашенко болеет. По словам господина Затулина, в болезни президента Белоруссии «ничего сверхъестественного нет» и он просто нуждается в определенном отдыхе.

«Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе — вот и все»,— сказал депутат.

Последний раз на публике Александр Лукашенко появлялся 9 мая. Вначале он посетил парад Победы в Москве. При этом белорусский президент не прошел от Кремля по Александровскому саду с лидерами стран СНГ. По информации издания «Наша Нива», господина Лукашенко везли на электромобиле.

13 мая издания «Мотолько Помоги» и «Еврорадио» сообщали, что кортеж Александра Лукашенко приехал к зданию Республиканского клинического медицинского центра. По информации СМИ, кортеж пробыл на территории больницы около двух часов.

Тем временем «Наша Нива» со ссылкой на источники сообщала, что среди приближенных к господину Лукашенко распространяется версия о вирусном заболевании у президента. Якобы в последние дни несколько человек из его окружения также заболели.

Сегодня, 14 мая, президент Белоруссии не появился на праздновании Дня государственных символов. При этом утром на сайте главы государства было опубликовано поздравление с Днем государственных символов от Александра Лукашенко. Однако обращение по случаю праздника на мероприятии вместо президента зачитал премьер-министр Роман Головченко.

Эрдни Кагалтынов