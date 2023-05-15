Столтенберг заявил о планах покинуть пост генсека НАТО осенью 2023 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уйдет со своего поста в альянсе осенью текущего года, даже если получит предложение остаться на новый срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Heiko Becker, Reuters Фото: Heiko Becker, Reuters

«Мой единственный план — сложить свои полномочия этой осенью. Я буду на посту вдвое дольше, чем изначально предполагалось, и это все, что я могу сказать по этому поводу»,— сказал господин Столтенберг во время выступления на Демократическом форуме в Дании (цитата по «РИА Новости»).

Йенс Столтенберг стал генеральным секретарем НАТО в октябре 2014 года. Срок его полномочий на посту генсека НАТО истекает в октябре нынешнего года. Ранее он уже говорил о планах покинуть должность после окончания его контракта.

В марте итальянская La Repubblica сообщала, что генсеком НАТО может стать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. СМИ также называли возможным кандидатом на пост экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, сам он тоже не исключал такой возможности.

Олеся Павленко