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Коммерсантъ FM
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Столтенберг заявил о планах покинуть пост генсека НАТО осенью 2023 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уйдет со своего поста в альянсе осенью текущего года, даже если получит предложение остаться на новый срок.

Фото: Heiko Becker, Reuters

Фото: Heiko Becker, Reuters

«Мой единственный план — сложить свои полномочия этой осенью. Я буду на посту вдвое дольше, чем изначально предполагалось, и это все, что я могу сказать по этому поводу»,— сказал господин Столтенберг во время выступления на Демократическом форуме в Дании (цитата по «РИА Новости»).

Йенс Столтенберг стал генеральным секретарем НАТО в октябре 2014 года. Срок его полномочий на посту генсека НАТО истекает в октябре нынешнего года. Ранее он уже говорил о планах покинуть должность после окончания его контракта.

В марте итальянская La Repubblica сообщала, что генсеком НАТО может стать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. СМИ также называли возможным кандидатом на пост экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, сам он тоже не исключал такой возможности.

Олеся Павленко

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