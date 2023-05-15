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Коммерсантъ FM
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Песков призвал ориентироваться на заявления Минска о состоянии Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ориентируются исключительно на официальные заявления белорусских властей относительно состояния здоровья главы государства Александра Лукашенко. Он подчеркнул, что никаких сообщений со стороны Минска о болезни господина Лукашенко не поступало.

«Надо ориентироваться на официальные сообщения. Никаких таких официальных сообщений со стороны Минска не было. И здесь мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию»,— сообщил господин Песков в ходе конференц-кола. Он также добавил, что в Кремле знакомы с сообщениями СМИ о состоянии здоровья Лукашенко.

Последний раз на публике Александр Лукашенко появлялся 9 мая. Вначале он посетил парад Победы в Москве. При этом белорусский президент не прошел от Кремля по Александровскому саду с лидерами стран СНГ.

14 мая господин Лукашенко пропустил праздничные мероприятия в рамках дня государственных символов Белоруссии. Как отмечает «Наша Нива», белорусский президент болеет «вирусным заболеванием». Позднее первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин подтвердил информацию о болезни президента Белоруссии, но отметил, что «речь не о ковиде». Также господин Затулин отметил, что «ничего сверхъестественного» в болезни Александра Лукашенко нет.

Александр Кислов

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