Вице-председатель Заксобрания Ульяновской области не может быть допущен к выборам

Вице-председатель Законодательного собрания Ульяновской области Василий Гвоздев по формальным признакам не может быть допущен к предварительному голосованию «Единой России». Политик не разместил на специальном сайте ролик со своей видео презентацией. Не выполнившие это условие кандидаты исключаются из списков в связи с неисполнением обязанности. «Поскольку снимать видеообращения допускается даже на мобильный телефон, и это не составляет труда, то можно сказать, что исключение части кандидатов за неразмещение видеоконтента по смыслу партийного положения является естественным фильтром для кандидатов, не проявляющих интереса к действительной политической борьбе и влиянию на избирателей. В приоритетах партии — прямое и личное общение кандидатов с избирателями, открытость и современность»,— отмечается в местном отделении «Единой России».

Ряд источников сообщает, что место Василия Гвоздева на округе может занять бывший начальник ГИБДД по Ростовской и Ульяновской областям Сергей Моргачев, зампредседателя городской думы Ульяновска.

Окончательное решение по невыполнившим обязательное условие кандидатам от «Единой России» будет принято 16 мая на заседании оргкомитета местного отделения партии. Василий Гвоздев разместил предвыборные ролики в соцсети, но не стал их загружать на сайте предварительного голосования «Единой России».

Помимо вице-председателя Заксобрания региона это условие не выполнили такие известные в области лица как Сергей Гулькин, Игорь Буланов и Светлана Опенышева. Последняя является активной пользовательницей соцсети, что неоднократно вредило ее чиновничьей карьере. В 2019 году, находясь в отпуске, она разместила селфи «много шоколада не бывает», на котором она проходит процедуру в нафталановой (нефтяной) ванне в отеле Garabag Resort & Spa в Азербайджане. Тогдашний губернатор Сергей Морозов решил «провести служебную проверку и уволить Опенышеву», поскольку «нельзя так кичиться своим достатком». Комиссия по этике пришла к выводу, что своим постом госпожа Опенышева «в определенной степени опорочила честь и достоинство чиновника», и рекомендовала губернатору объявить ей выговор. В начале 2023 года Светлана Опенышева, находясь в должности замдиректора ОГКУ «Правительство для граждан», размещала много фотографий с отдыха в Таиланде. Позже чиновнице было передано уведомление о том, что ее должность сокращается с 1 апреля 2023 года (в соответствии с законом, через два месяца после уведомления). Там же было сообщено о ее праве расторгнуть трудовой договор досрочно по собственному желанию, в связи с чем ей будет выплачена денежная компенсация в размере среднего заработка за два месяца работы.

Евгений Чернов