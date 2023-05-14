Российские туристы застряли в Турции по техническим причинам

Рейс Turkish Airlines из Антальи в Москву с российскими туристами сегодня не мог вылететь по расписанию, сообщает отраслевое издание TourDom. Самолет должен был вылететь из Антальи 14 мая в 8:30, но рейс перенесли на 13 часов, в итоге ему удалось вылететь только в 21:20.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Одновременно с проблемами столкнулся рейс «Аэрофлота», на борту которого также находились россияне. Самолет должен был отправиться в четыре утра 14 мая, но вылет перенесли на 17:20, а затем отменили. Об этом сообщают российские туристы, застрявшие в аэропорту Антальи. В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили TourDom, что рейс отменен по техническим причинам. Большая часть пассажиров была пересажена на два последующих рейса сегодня, оставшиеся будут отправлены чуть позже.

В Генконсульстве РФ ТАСС сообщили, что авиасообщение между Москвой и Антальей не прерывалось, а задержки в аэропорту связаны с ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе аэропорта. В то же время, судя по данным онлайн-табло московских аэропортов, все запланированные на сегодня борты из Антальи прибыли в Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Опрошенные «Ъ» участники туррынка говорят об отсутствии системных проблем с рейсами в Турции, предполагая, что речь идет о неисправности конкретных бортов.

О том, какие варианты в Турции выбирают состоятельные путешественники, читайте в материале «Ъ FM» «Россияне повышают класс отдыха».

Александра Мерцалова