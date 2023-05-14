В Тольятти потушен вспыхнувший 13 мая в покрасочном цехе завода «Феррони» пожар

Пожар в покрасочном цехе завода «Феррони» в Тольятти Самарской области потушен. Об этом сообщает региональное МЧС. С огнем пожарные боролись с 13 мая, сегодня утром было ликвидировано открытое горение.

«В 20:33 (19:33 мск) 14.05.2023 пожар ликвидирован на площади 20 тыс. кв. м»,— сообщает ведомство. Погибших и пострадавших нет.

Пожар, которому был присвоен третий номер сложности (№3) тушили 314 человек и 69 единиц техники. В 3:46 (2:46) он был локализован, в 6:45 (5:45) потушено открытое горение.

Мария Федотова