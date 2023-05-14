В Тольятти ликвидировано открытое горение в покрасочном цехе на площади 20 тыс. кв. м

Пожарные ликвидировали открытое горение в покрасочном цехе завода «Феррони» в Тольятти Самарской области, сообщило МЧС РФ в Telegram. Площадь пожара составила 20 тыс. кв. м. Никто не пострадал.

Пожар произошел накануне, 13 мая, поздно вечером. МЧС сообщало об обрушении кровли на площади 5 тыс. кв. м. К тушению привлекались 314 человек, использовалось около 70 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Мэр Тольятти Николай Ренц сообщил в Telegram, что весь персонал был эвакуирован. По его словам, тушение осложнялось тем, что «выбило питание повысительного насоса, соответственно в большинстве гидрантов не было воды». На место доставили дизельный генератор, с помощью которого запитали насос.

Леонид Уварчев