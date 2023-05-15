Пиво утекает за границу

Крупные пивоваренные компании ищут способы дополнительной загрузки мощностей в условиях сокращения портфеля лицензионных брендов и снижения продаж в России. Так, AB InBev Efes стала разливать пиво для белорусского рынка, вероятно, по контракту с крупнейшим в стране розничным оператором «Евроторг». Это, как считают эксперты, позволит получить гарантию сбыта без вложений в маркетинг, но маржа будет ниже, чем от продаж собственных брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

AB InBev Efes начнет выпуск пива Grossberg, правами на которое владеет управляющая крупнейшей белорусской продуктовой сетью «Евроопт» компания «Евроторг». Это следует из данных Росаккредитации и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Площадками производства в декларации на продукт названы заводы AB InBev Efes в Клину и Калуге мощностью 30 млн дал и 55 млн дал соответственно.

В «Евроторге» сделку с AB InBev Efes комментировать не стали. Директор по маркетингу AB InBev Efes Мария Дементьева уточнила, что пиво Grossberg выпускается для экспорта в Белоруссию и будет доступно в продаже летом. Планируемый объем производства не уточняется. Как отметила госпожа Дементьева, компания уже выпускает для Китая пиво «Белый медведь» в бутылке 1,5 л и рассматривает запуск в КНР нового формата упаковки для брендов «Рыцарь Приморья» и Gold Mine Beer.

AB InBev Efes выпускает пиво «Старый мельник из бочонка», Lowenbrau, Hoegaarden, Velkopopovicky Kozel и др. По данным “Ъ”, в 2022 году компания снизила производство пива и пивных напитков почти на 2%, до 223,29 млн дал год к году, заняв около 28% рынка в натуральном выражении. У «Евроторга» на сентябрь 2022 года было 1,09 тыс. магазинов в 349 населенных пунктах Белоруссии. В 2021 году компания контролировала 19% продовольственного ритейла страны и 34% в сегменте современных форматов торговли.

Собеседники “Ъ” на рынке отмечают, что производство пива под СТМ для иностранного рынка должно позволить дополнительно загрузить мощности. После начала военных действий на Украине владелец неконтрольной доли в AB InBev Efes бельгийская AB InBev объявила о планах продать пакет партнеру — турецкой Anadolu Efes, результатом чего может быть прекращение лицензии AB InBev Efes на часть глобальных брендов, включая Bud. Осенью 2022 года стало известно о приостановке AB InBev Efes выпуска пива Leffe.

По итогам первого квартала 2023 года AB InBev Efes сообщила о снижении показателей, отметив экономическую нестабильность. По данным Росалкогольрегулирования, продажи пива в рознице в РФ в январе—марте 2023 года снизились на 3,5%, до 164,5 млн дал год к году.

В «Балтике» и «Объединенных пивоварнях Хейнекен» комментарии не предоставили. В МПБК «Очаково» сказали, что ранее выпускали пиво под отдельным суббрендом для стран Азии, но отказались от этой практики.

В Белоруссии, по данным Белстата, продажи пива в рознице в первом квартале 2023 года снизились на 3%, до 8,5 млн дал год к году, из которых свыше 84% пришлось на локальную продукцию. Но, как поясняет совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский, выпуск пива под СТМ позволяет получить гарантии сбыта определенного объема и освобождает от необходимости продвижения продукции. При наличии свободных мощностей это может быть интересным проектом, хотя маржа будет ниже, чем от продаж собственных брендов, отмечает он.

Один из источников “Ъ” полагает, что у крупных белорусских пивоваров экономика может быть хуже, чем у российских, которые могут выпускать большие объемы дешевле. AB InBev Efes предложила «Евроторгу» наилучшие условия, не исключает независимый эксперт Алексей Небольсин.

Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин говорит, что в октябре—ноябре многие российские пивовары отмечали падение продаж, что может быть связано с экономией и пессимизмом потребителей. Возможности для замещения импорта у российских компаний, отмечает он, уже исчерпаны, к тому же восстановились поставки ряда иностранных брендов.

Анатолий Костырев