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ЦСКА отчаливает от «Спартака»

Армейцы воспользовались осечкой конкурента и увеличили отрыв до четырех очков

В 27-м туре чемпионата России по футболу важные два очка в борьбе за медали потерял «Спартак», сыграв вничью с «Химками»,— 1:1. Тем временем конкурирующий с красно-белыми ЦСКА со счетом 3:0 победил другого аутсайдера — «Торпедо». Это позволило армейцам оторваться от спартаковцев на четыре очка. «Зенит» уже в ранге чемпиона разошелся миром с «Краснодаром» — 2:2.

Матч между командами ЦСКА и «Торпедо»

Матч между командами ЦСКА и «Торпедо»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Матч между командами ЦСКА и «Торпедо»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Перед предстоящим дерби ЦСКА и «Спартак» получили возможность пополнить свой очковый запас в матчах с самыми слабыми командами нынешнего чемпионата. Армейцы принимали «Торпедо», которое уже практически ничего не могло спасти от вылета в первую лигу. Красно-белые гостили у «Химок», которые занимают 15-е место, хотя при этом еще сохраняют шансы избежать прямого выбывания из премьер-лиги. Потому у «Спартака» соперник был все-таки более мотивированный и опасный.

В заявке команды Гильермо Абаскаля помимо дисквалифицированного Алексиса Дуарте отсутствовал Роман Зобнин, который капитанил в предыдущем матче с «Зенитом». По-прежнему на скамейке запасных находился Георгий Джикия, так что обязанности капитана исполнял Квинси Промес. Впрочем, нельзя сказать, что голландец вел партнеров за собой. Куда больше обострял и креативил Антон Зиньковский. А вот Промес проявил халатность, когда отвернулся от мяча при ударе Резиуана Мирзова со стандартного положения. В итоге экс-спартаковец попал точно в брешь, образовавшуюся в стенке, и открыл счет в середине первого тайма, который так и закончился 1:0 в пользу хозяев.

Фотогалерея

«Химки» сыграли вничью со «Спартаком» в матче РПЛ

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Матч между командами «Химки» и «Спартак» на стадионе

Матч между командами «Химки» и «Спартак» на стадионе

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Главный тренер команды &quot;Химки&quot; Андрей Талалаев (слева) и главный тренер команды &quot;Спартак&quot; Гильермо Абаскаль перед началом матча.

Главный тренер команды "Химки" Андрей Талалаев (слева) и главный тренер команды "Спартак" Гильермо Абаскаль перед началом матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды &quot;Спартак&quot; Квинси Промес (в центре) во время матча.

Игрок команды "Спартак" Квинси Промес (в центре) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды &quot;Спартак&quot; Кристофер Мартинс Перейра (в центре, спиной) во время матча.

Игрок команды "Спартак" Кристофер Мартинс Перейра (в центре, спиной) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Болельщики команды &quot;Спартак&quot; на зрительской трибуне во время матча.

Болельщики команды "Спартак" на зрительской трибуне во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Вратарь команды &quot;Спартак&quot; Александр Селихов (слева) во время матча.

Вратарь команды "Спартак" Александр Селихов (слева) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Главный судья Евгений Кукуляк (в центре) и игрок команды &quot;Спартак&quot; Кристофер Мартинс Перейра (слева) во время матча.

Главный судья Евгений Кукуляк (в центре) и игрок команды "Спартак" Кристофер Мартинс Перейра (слева) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Матч между командами &quot;Химки&quot; (Химки) - &quot;Спартак&quot; (Москва) на стадионе &quot;Химки Арена&quot;.

Матч между командами "Химки" (Химки) - "Спартак" (Москва) на стадионе "Химки Арена".

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды &quot;Спартак&quot; Георгий Джикия (слева) и технический координатор команды &quot;Спартака&quot; Артем Ребров (в центре) во время матча.

Игрок команды "Спартак" Георгий Джикия (слева) и технический координатор команды "Спартака" Артем Ребров (в центре) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Вратарь команды &quot;Химки&quot; Антон Митрюшкин во время матча.

Вратарь команды "Химки" Антон Митрюшкин во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

дионе &quot;Химки Арена&quot;. Игроки команды &quot;Спартак&quot; Александр Соболев (слева) и Томаш Тавареш (справа) во время матча.

дионе "Химки Арена". Игроки команды "Спартак" Александр Соболев (слева) и Томаш Тавареш (справа) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Болельщики на зрительской трибуне во время матча.

Болельщики на зрительской трибуне во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Вратарь команды &quot;Спартак&quot; Александр Селихов (справа) во время матча.

Вратарь команды "Спартак" Александр Селихов (справа) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Матч между командами «Химки» и «Спартак» на стадионе

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Главный тренер команды "Химки" Андрей Талалаев (слева) и главный тренер команды "Спартак" Гильермо Абаскаль перед началом матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды "Спартак" Квинси Промес (в центре) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды "Спартак" Кристофер Мартинс Перейра (в центре, спиной) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Болельщики команды "Спартак" на зрительской трибуне во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Вратарь команды "Спартак" Александр Селихов (слева) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Главный судья Евгений Кукуляк (в центре) и игрок команды "Спартак" Кристофер Мартинс Перейра (слева) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Матч между командами "Химки" (Химки) - "Спартак" (Москва) на стадионе "Химки Арена".

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды "Спартак" Георгий Джикия (слева) и технический координатор команды "Спартака" Артем Ребров (в центре) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Вратарь команды "Химки" Антон Митрюшкин во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

дионе "Химки Арена". Игроки команды "Спартак" Александр Соболев (слева) и Томаш Тавареш (справа) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Болельщики на зрительской трибуне во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Вратарь команды "Спартак" Александр Селихов (справа) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Более того, перед перерывом у красно-белых был удален с поля защитник Даниил Денисов. Арбитр Евгений Кукуляк предъявил ему вторую желтую карточку в очень спорной ситуации, да и первое предупреждение не выглядело очевидным, тем не менее гости остались в меньшинстве. А ведь они и в равных составах испытывали трудности с преодолением вязкой обороны подмосковного клуба. Но «Спартак» отыгрался и вдесятером, когда Александр Соболев все-таки пробил Антона Митрюшкина после того, как голкипер «Химок» один за другим отразил удары Промеса и Кристофера Мартинса.

Однако победить в сложившихся обстоятельствах фавориту уже не удалось. Хорошо еще, что вратарь Александр Селихов несколько раз выручил партнеров. Так что один из претендентов на медали добился лишь ничьей (1:1) и недосчитался двух важных очков. С 50 баллами «Спартак» сравнялся с «Ростовом», который замыкает тройку и у которого впереди матч против «Сочи».

На фоне осечки конкурента ЦСКА, безусловно, не стоило недооценивать «Торпедо», тем более что в первом круге чемпионата, а потом и на групповом этапе Кубка России оно уже нанесло красно-синим два поражения. Правда, сейчас защитник черно-белых Боян Роганович сразу сделал им роскошный подарок, когда, пытаясь отдать пас своему голкиперу Егору Бабурину, ассистировал нападающему армейцев Федору Чалову. Дальше хозяева действовали строго по результату, взяв игру под тотальный контроль, а при удобной возможности, которую создал тот же Чалов, Иван Обляков удвоил их преимущество.

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«Торпедо» проиграло ЦСКА и досрочно покинуло РПЛ

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Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Вообще торпедовцам в последних трех турах отгрузили аж 12 мячей. ЦСКА во втором тайме вроде бы не особо стремился добить их, но незадолго до финального свистка заработал пенальти, и главный герой встречи Чалов оформил дубль. Подопечные Владимира Федотова победили 3:0, набрали 54 очка и в преддверии дерби со «Спартаком» оторвались от него уже на четыре балла. Ну а «Торпедо», проведя сезон в премьер-лиге, опять вылетело из нее.

«Зенит», в отличие от тех же «Спартака» и ЦСКА, в 27-м туре уже мог расслабиться и получать удовольствие от чемпионства. Его домашний матч с «Краснодаром» был своеобразной прелюдией к церемонии вручения золотых медалей, и петербуржцы даже вышли на него в специальной золотой форме. Вместе с тем кубанцы решили приберечь своих лидеров Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобу перед кубковой встречей с «Уралом», в которой определится второй финалист турнира.

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Фото: Коммерсантъ / Дарья Драй

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Гости довольно быстро пропустили мяч в свои ворота после удара лучшего бомбардира чемпионата Малкома, который забил свой 23-й гол. Но играли они совсем неплохо и уже во втором тайме повели 2:1, когда сначала Михайло Баньяц, а следом Алексей Ионов наказали хозяев за недоработку в защите. «Зенит» не хотел портить себе праздник и в концовке все же вырвал ничью усилиями Матео Кассьерры — 2:2.

Александр Ильин

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