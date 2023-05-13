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Коммерсантъ FM
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«Торпедо» проиграло ЦСКА и досрочно покинуло РПЛ

Футбольный клуб «Торпедо» проиграл в матче с ЦСКА в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу ЦСКА. В результате «Торпедо» потеряло шансы остаться среди участников РПЛ.

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Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

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Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Игра прошла на домашнем поле ЦСКА «ВЭБ Арена» в Москве. Голы забили нападающий Федор Чалов (5-я минута матча, 90-я минута — пенальти) и полузащитник Иван Обляков (38-я минута).

ЦСКА набрал 54 очка в 27 матчах, он находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» — на последнем, 16-м месте с 13 очками. Это первый розыгрыш «Торпедо» в РПЛ с сезона 2014/15.

Следующий матч «Торпедо» проведет с московским «Динамо» 20 мая. ЦСКА встретится со «Спартаком» 21 мая.

Олеся Павленко

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