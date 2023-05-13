Глава Минюста: деятельность против духовно-нравственных ценностей должна быть основанием для статуса иноагента

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что деятельность, направленная против традиционных духовно-нравственных ценностей, должна считаться политической и быть основанием для включения в реестр иностранных агентов. Он также добавил, что иноагентов можно полностью лишить права зарабатывать деньги в России.

«Этот статус он должен приобретать в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей, потому что это уже, извините, элемент государственной политики»,— сказал господин Чуйченко во время дискуссии «Бесогон и право» на Петербургском международном юридическом форуме (цитата по ТАСС).

Константин Чуйченко напомнил, что ранее иноагентам запретили получать государственное финансирование. «Мы на сегодняшний день лишили иноагентов государственного финансирования, а почему бы их не лишить вообще финансирования и возможности зарабатывать деньги?» — сказал он.

Ранее в Госдуме предложили запретить имущественную поддержку иноагентов и ввести наказание для тех, кто помогает им обходить запреты. Для иноагентов также предлагали установить налог на прибыль в 5%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Таланты и пособники».

Олеся Павленко