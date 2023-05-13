Прощание с Эдуардом Сагалаевым состоится 16 мая

Прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Эдуардом Сагалаевым состоится 16 мая в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Об этом сообщили в семье господина Сагалаева, НАТ и Союзе журналистов РФ. Эдуард Сагалаев умер сегодня, 13 мая, на 77-м году жизни.

«Прощание состоится во вторник, 16 мая, в траурном зале Троекуровского кладбища в 11:00»,— сообщили ТАСС представители семьи. То же самое сообщила НАТ. Союз журналистов перепостил в свой Telegram-канал сообщение НАТ.

С 1984 по 1988 год господин Сагалаев занимал пост главного редактора молодежной редакции Центрального телевидения. Он принимал участие в создании передач «Взгляд» и «12-й этаж» в качестве автора и ведущего. Президентом НАТ был с 1995 года.

Мария Федотова