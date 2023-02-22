Пасечник: в ЛНР отключили мобильный интернет для обеспечения безопасности

Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в республике был полностью отключен мобильный интернет. Он назвал это вынужденной мерой, принятой для обеспечения безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Пасечник

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Леонид Пасечник

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Выключение интернета — это необходимая мера, которая связана с вопросами безопасности. Если бы мы в свое время не приняли такое решение и не отключили мобильный интернет, это могло бы привести к достаточно неприятным ситуациям в виде обстрелов»,— рассказал Леонид Пасечник ТАСС на митинге-концерте в «Лужниках».

По его словам, интернет будет снова включен, когда это станет безопасно.

Основной мобильный оператор в ЛНР «Мобильные коммуникационные системы» с 11 февраля ограничил доступ абонентов к мобильному интернету. Оператор объяснил решение рекомендациями Федеральной антимонопольной службы.