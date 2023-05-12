Обеспечил тыл своей посадки

К девяти годам строгого режима, лишению звания генерал-лейтенанта и ордена Дружбы приговорил в пятницу Одинцовский горсуд экс-замдиректора ФСИН Валерия Максименко. Бывший главный тыловик тюремного ведомства, признанный виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве, также должен возместить причиненный государству ущерб на сумму более 330 млн руб. Сама ФСИН, несмотря на признание потерпевшей стороной, иск не заявляла, и он был подан Генпрокуратурой. Как установили следствие и суд, осужденный способствовал заключению заведомо неисполнимого контракта на 3,6 млрд руб. и получил за это откат в виде услуг. Защита намерена обжаловать решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал Максименко не сохранил ни звания, ни свободы

Фото: Пресс-служба Басманного суда Генерал Максименко не сохранил ни звания, ни свободы

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Резолютивную часть приговора судья Дмитрий Венев огласил в пятницу вечером после продолжавшихся с июля прошлого года слушаний. В совещательной комнате судья находился всего сутки — в четверг 57-летний Валерий Максименко выступал с последним словом, а до этого в течение нескольких заседаний давал подробнейшие показания. В ходе одного из допросов, по данным защиты, господин Максименко почувствовал себя настолько плохо, что попросился в СИЗО «Лефортово», в котором находится уже три года. Однако допрос был продолжен и завершился вызовом врачей, зафиксировавших у подсудимого давление 90 на 60.

Интересно, что в ходе следствия и суда Валерий Максименко категорически отрицал свою вину в повлекшем тяжкие последствия злоупотреблении должностными полномочиями из «иной личной заинтересованности» (ст. 285 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), инкриминированных СКР. По версии обвинения, «заведомо зная», что ведомственный ФГУП «Главное строительное управление ФСИН России» не имеет «производственных и кадровых ресурсов», в 2018–2019 годах отвечавший за всю финансовую и хозяйственную деятельность пенитенциарной системы генерал-лейтенант Максименко незаконно обязал подчиненные ему территориальные органы ФСИН заключить с ним контракты на общую сумму 3,6 млрд руб. Вместо самого ФГУПа к работам как субподрядчики были привлечены ООО «ТПО "Резерв"» и ООО «ИнжСпецКом», связанные с бизнесменом Денисом Ступиным. Последний в знак благодарности, как посчитали обвинение и суд, за 2 млн руб. арендовал генералу коттедж в расположенном в городском округе Одинцово поселке Успенское-1.

По мнению Генпрокуратуры, из-за действий господина Максименко не были вовремя построены 19 объектов тюремного ведомства, что «повлекло дискредитацию и подрыв авторитета ФСИН, а также причинение Российской Федерации ущерба в размере 330 млн 83 тыс. 290 руб. и 43 коп.».

Интересно, что сама ФСИН и ее ФГУП, который признали потерпевшей стороной, никаких финансовых претензий к господину Максименко не предъявляли. Гражданский иск о возмещении ущерба был заявлен уже в ходе процесса от имени первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина. В ходе прений сторон гособвинители просили признать Валерия Максименко виновным по всем пунктам, взыскать с него всю сумму иска, лишить звания генерал-лейтенанта и наград, включая орден Дружбы, а защита настаивала на оправдании. Между тем, по некоторым данным, перед окончанием процесса подсудимый заявил, что он настолько устал, что готов прямо сейчас признать вину в халатности в обмен на минимальное наказание. Однако этого не случилось. Шесть лет подсудимому назначили за злоупотребления и восемь — за взятку, а «путем частичного сложения» итоговым наказанием стали девять лет строгого режима.

«Валерий Александрович (Максименко.— “Ъ”) не питал иллюзий относительно возможного оправдания, но у нас была надежда, что обвинение во взятке суд все-таки снимет, а по второму будет назначено минимальное наказание»,— сказал “Ъ” адвокат осужденного Игорь Еникеев, отметив, что все дополнительные требования прокуратуры также были судом удовлетворены.

По словам господина Еникеева, теперь он надеется, что на недоработки следствия и суда первой инстанции обратит внимание Мособлсуд. Защитник утверждает, что в деле нет доказательств, а обвинение во взятке основано исключительно на показаниях. Отдельно он напомнил, что корыстной заинтересованности в действиях Валерия Максименко следствие не нашло, а «иная личная заинтересованность», которая может выражаться в повышении по службе и наградах, в данном случае неуместна: замглавы ФСИН успел достичь предельного звания для должности, а за 37 лет службы получил немало наград. Более того, те 330 млн руб., которые ему вменили в вину как причиненный ущерб, как говорит адвокат, по инициативе Валерия Максименко были возвращены ФСИН через арбитраж.

Отметим, что господин Максименко является выходцем из ВС РФ. Он родился и вырос в Москве, с золотой медалью окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии Хрулева, а затем и Российский новый университет по специальности «юриспруденция», а потом, по некоторым данным, его служба была связана с военной разведкой и СВР. В 2012 году он перешел на службу во ФСИН, возглавив аппарат назначенного тогда же руководителем службы Геннадия Корниенко (он занял место Александра Реймера, осужденного на восемь лет за хищение почти 3 млрд руб. при закупке электронных браслетов). Через два года господин Максименко возглавил управление трудовой адаптации, а в 2016 году стал заместителем директора ФСИН. Через год ему поручили курировать тыловые вопросы, которыми он занимался до 2020 года, когда был освобожден от должности, а спустя полгода арестован. В ведомстве он был известен тем, что резко критиковал случаи избиения тюремщиками заключенных.

Сергей Сергеев