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Главные новости Юга России. Коротко

8 мая – 12 мая

Военный парад войск Ростовского гарнизона, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Театральной площади.

Военный парад войск Ростовского гарнизона, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Театральной площади.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Военный парад войск Ростовского гарнизона, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Театральной площади.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону состоялся парад Победы на Театральной площади. Торжественным маршем по площади прошли военнослужащие Минобороны РФ, МВД РФ, Погрануправления ФСБ России, подразделения Росгвардии, МЧС по РО, учащиеся кадетских корпусов, юнармейцы. Также в мероприятии участвовала военная техника, включая образцы вооружения времен Великой Отечественной Войны.

«Т-Транс» построит участки Северного радиуса стоимостью 3,8 млрд рублей в Ростове. Подрядчику предстоит реконструировать дорогу г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская — г. Новошахтинск в Мясниковском районе и построить развязку у хутора Щепкин до конца сентября 2024 года.

И.о. министра образования Ростовской области назначена Тамара Шевченко. Ранее госпожа Шевченко была заместителем министра ведомства, а до этого работала в должности заместителя министра культуры региона.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В майские праздники на курортах Кубани отдохнули 700 тыс. человек. Туристический поток на курорты Краснодарского края в первые дни мая составил 700 тыс. человек, из них 200 тыс. выезжали на отдых на один день. Средняя заполняемость гостиниц Черноморского побережья в майские праздники составила 80%

Экс-прокурор Пролетарского района Сергей Калитвинцев приговорен к восьми годам колонии за взятку. Изначально суд назначил Калитвинцеву восемь лет условно за получение 1,1 млн руб. от главного редактора газеты «Великокняжеский курьер» в 2020 году, однако обвинение добилось ужесточения наказания в Ростовском областном суде.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области

АО «НоваВинд» планирует строительство ветропарка мощностью 155 МВт в Ростовской области. АО «ВетроОГК-2» (входит в АО «Новавинд» ГК «Росатом») планирует к 2025 году построить в Морозовском районе Ростовской области ветропарк мощностью 155 МВт. Сейчас инвестор занимается разработкой проекта.

На Ставрополье возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России. В Нефтекумском районе Ставрополья межрайонный следственный отдел СУ СКР региона расследует уголовное дело об осквернении символов воинской славы России (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), совершенное 31-летним жителем соседнего субъекта.

Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю

«Петролизинг» добился отмены продажи участков охотхозяйства на Маныче. Компания «Петролизинг» (принадлежит банкиру Петру Авену) отстояла в апелляционном суде отмену сделки по продаже земли охотхозяйства «Утиный остров» на Маныче, которым она владеет совместно с предприятием «Атлантис-Пак» Ивана Саввиди.

Экс-начальник управления кубанского минприроды обжаловал приговор за покушение на мошенничество. Бывший руководитель управления государственного экологического надзора минприроды Краснодарского края Николай Шевченко оспорил в кассационной инстанции приговор, по которому он и его знакомый Борис Иванов получили сроки в колонии за покушение на крупное мошенничество. Он настаивает на том, что стал жертвой провокации.

В Ростовской области обход Аксая будет сдан в эксплуатацию 10 июня. Строительство 35-километрового обхода Аксая дорожники планируют завершить 10 июня 2023 года — на полтора года раньше изначально запланированного срока, сообщил в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Объем инвестиций в основной капитал Ставрополья увеличился до 286 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал Ставропольского края увеличились на 1,8% в 2022 году относительно итогов предыдущего года. В рейтинге российских регионов по объемам инвестиций Ставрополье занимает 24 место.

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