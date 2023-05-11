«Утиному острову» оставили землю

Компания «Петролизинг» (принадлежит банкиру Петру Авену) отстояла в апелляционном суде отмену сделки по продаже земли охотхозяйства «Утиный остров» на Маныче, которым она владеет совместно с предприятием «Атлантис-Пак» Ивана Саввиди. «Петролизинг» оспаривал продажу, указывая на сговор с целью вывода актива. В феврале арбитражный суд признал сделку недействительной. Теперь это решение вступило в законную силу, и Росреестр обязан его исполнить, вернув землю во владение «Утиному острову».



Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение арбитражного суда Ростовской области, который ранее признал недействительной продажу двух земельных участков охотничьего хозяйства «Утиный остров» в Пролетарском районе. Об этом сообщается на сайте суда.

Отменить решение требовал Олег Вдовиченков, который купил участки в 2013 году у ООО «Утиный остров» за 2,8 млн руб.

Согласно материалам дела, речь идет о 1,5 га земли охотничьего хозяйства на северном берегу реки Маныч.

Купля-продажа участков была признана недействительной сделкой арбитражным судом по настоянию фирмы «Петролизинг», которая является одним из учредителей ООО «Утиный остров» с долей 26%. Еще 74% ООО принадлежат ПКФ «Атлантис-Пак» (входит в «Группу Агроком» Ивана Саввиди).

С июня 2013 года владельцем ООО «Петролизинг» является член совета директоров «Альфа-Банка» Петр Авен. До этого фирма принадлежала Татьяне Чуб (дочери бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба). Как следует из судебных документов, ставшая предметом разбирательства сделка по продаже земли была оформлена спустя три месяца после смены собственника в «Петролизинге».

Судебная тяжба за землю началась в 2020 году по инициативе «Петролизинга», который заявил требование признать сделку недействительной.

По словам заявителя, факт продажи земли был скрыт от него руководством «Утиного острова». При этом участки были проданы по заниженной цене, считают в «Петролизинге» (по данным фирмы, рыночная стоимость актива составляет 5 млн руб.).

Фирма также указала суду, что руководитель «Утиного острова» Александр Разоренов, покупатель земли Олег Вдовиченков и компания «Атлантис-Пак» «действовали в сговоре с целью вывода активов хозяйственного общества» в ущерб интересам «Петролизинга».

При этом фирма отметила возможную связь Александра Разоренова и Олега Вдовиченкова, которая якобы подтверждается тем, что они в разное время занимали должности в юрлицах, аффилированных с «Группой Агроком».

ООО «Утиный остров» пояснило суду, что было вынуждено совершить сделку из-за нерентабельности хозяйства. «Атлантис-Пак» также выразил несогласие с претензиями «Петролизинга», отметив, что сам по себе факт работы менеджеров в структурах «Группы Агроком» не является доказательством сговора с целью продажи земли охотхозяйства.

В феврале суд признал правоту «Петролизинга» и отменил спорную сделку купли-продажи земли. После того, как пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил этого решение, оно вступило в законную силу.

Отметим, что решение арбитражного суда Ростовской области, в частности, предписывает Росреестру аннулировать запись о переходе права собственности на землю к Олегу Вдовиченкову и восстановить запись о соответствующем праве «Утиного острова».

Вадим Водолазов