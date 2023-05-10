Карьерный промах

Бывший руководитель управления государственного экологического надзора минприроды Краснодарского края Николай Шевченко оспорил в кассационной инстанции приговор, по которому он и его знакомый Борис Иванов получили сроки в колонии за покушение на крупное мошенничество. Суд установил, что в 2019 году осужденные обещали учредителю ООО «Спецтехника 93» Карену Аракеляну обеспечить вынесение арбитражным судом решения о снижении компенсации ущерба за незаконную добычу глины в самовольно вырытом карьере. Борис Иванов признал вину в обмане, Николай Шевченко настаивает на том, что стал жертвой провокации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шевченко настаивает на своей невиновности

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Николай Шевченко настаивает на своей невиновности

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Юг», в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции направлена жалоба защиты бывшего начальника управления государственного экологического надзора министерства природных ресурсов Краснодарского края Николая Шевченко, который не согласен с признанием его виновным в покушении на крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ). Информация размещена в картотеке Прикубанского районного суда Краснодара, который в прошлом году приговорил Николая Шевченко к году и десяти месяцам лишения свободы, а его знакомого индивидуального предпринимателя Бориса Иванова – к двум годам колонии общего режима.

Из приговора следует, что в декабре 2019 года к Борису Иванову обратился его знакомый Карен Аракелян, учредитель ООО «Спецтехника 93». Господин Аракелян рассказал, что за два месяца до этого Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с его брата Арсена Аракеляна, арендатора участка в Тимашевском районе, компенсацию ущерба недрам в сумме 5,3 млн руб. Инициатором взыскания было министерство природных ресурсов Кубани, которое совместно с прокуратурой выявило факт незаконной добычи полезных ископаемых.

По данным минприроды края, в самовольно вырытом карьере было добыто не менее 13 тыс. кубометров глины, стоимость которой, по данным Федерального агентства по недропользованию, составляет 5,3 млн руб.

Поскольку хозяйственную деятельность на участке вело ООО «Спецтехника 93», учредитель компании Карен Аракелян попросил Бориса Иванова найти способы решения проблемы с взысканием. Господин Иванов пообещал связаться со своим знакомым Николаем Шевченко, который в том момент занимал должность начальника управления государственного экологического надзора краевого минприроды.

Вскоре Борис Иванов порекомендовал Карену Аракеляну обратиться в Торгово-промышленную палату края, где ему выдали справку о стоимости глины, уменьшив сумму ущерба в 2,5 раза. Затем господин Иванов сообщил, что за вознаграждение Николай Шевченко якобы готов содействовать вынесению 15-м Апелляционным арбитражным судом решения о пропорциональном снижении выплаты, при этом представители минприроды в арбитражном процессе не должны были возражать против пересчета ущерба. Однако в этот момент Карен Аракелян отказался от намерения участвовать в коррупционной схеме, он сообщил о ситуации в правоохранительные органы. При получении денежных средств в сумме 200 тыс. руб. Бориса Иванова был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. После этого в рамках оперативного эксперимента господин Иванов перевел средства на банковский счет Николая Шевченко, и вскоре тот также стал фигурантом уголовного дела.

Борис Иванов признал себя виновным в покушении на мошенничество, но настаивал на переквалификации обвинения на менее тяжкое с исключением формулировки «в крупном размере», так как, по его словам, он якобы намеревался обманным путем получить от Карена Аракеляна небольшую сумму, которую тот ему был должен. Господин Иванов отрицает причастность к схеме Николая Шевченко. По его словам, при общении с Кареном Аракеляном он упоминал знакомого чиновника минприроды лишь для придания своим словам достоверности.

Николай Шевченко полностью отрицает свою вину, утверждая, что он сразу отказал Борису Иванову, когда тот попросил помочь Карену Аракеляну.

Средства на счет господина Шевченко, по его словам, были перечислены без его ведома. Экс-чиновник утверждает, что в отношении него якобы была совершена провокация.

Адвокат Сергей Мухортов, защитник Бориса Иванова, комментировать ситуацию не стал. Телефон Юрия Иванова, защитника Николая Шевченко, оказался выключен.

По данным Арбитражного суда края, решение о взыскании 5,3 млн руб. с Арсена Аракеляна прошло три инстанции и осталось в силе.

Анна Перова, Краснодар