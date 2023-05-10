В Ростовской области обход Аксая будет сдан в эксплуатацию 10 июня

Строительство 35-километрового обхода Аксая дорожники планируют завершить 10 июня 2023 года, сообщил в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

По его словам, сегодня на трассе М-4 «Дон» обход Аксая и Дальний западный обход Краснодара являются «узкими местами».

«Это более 100 км, которые мы на полтора года раньше сдадим, 10 июня планируем это открыть, что позволит расшить эти узкие места»,— цитирует пресс-служба правительства Вячеслава Петушенко.

Руководитель «Автодора» пояснил, что из-за изменения транспортных потоков сегодня трасса М-4 «Дон» является одной из самых востребованных.

Обход Аксая начали строить в 2020 году. Стоимость работ составила 85,9 млрд руб.

Ранее сообщалось, что новый участок трассы в Ростовской области будет платным для транзитного транспорта.

Анастасия Назарова