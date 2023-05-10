АО «НоваВинд» планирует строительство ветропарка мощностью 155 МВт в Ростовской области

АО «ВетроОГК-2» (входит в АО «Новавинд» ГК «Росатом») планирует к 2025 году построить в Морозовском районе Ростовской области ветропарк мощностью 155 МВт, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на замгубернатора региона Игоря Сорокина.

Сейчас инвестор занимается разработкой проекта. Также уже заключены предварительные договоры аренды, ведется исследование участка. Объем инвестиций пока не известен.

«НоваВинд» уже запустил в России 780 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года компания построит ВЭС общей мощностью около 1,7 ГВт. В Ростовской области компания реализовала проект Марченковской ВЭС мощностью 120 МВт в Зимовниковском районе. Также на Дону организовано производство ключевых узлов ветроэнергетических установок в Волгодонске на базе Атоммаш. Здесь производят более 120 турбин в год.

Анастасия Назарова