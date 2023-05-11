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И.о. министра образования Ростовской области назначена Тамара Шевченко

Исполнять обязанности главы министерства общего и профессионального образования Ростовской области будет Тамара Шевченко. Соответствующие изменения внесены в информацию о структуре ведомства на сайте правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Ранее госпожа Шевченко была заместителем министра ведомства, а до этого работала в должности заместителя министра культуры региона.

Тамаре Шевченко 50 лет. Она родилась в поселке Орловский Ростовской области. Имеет юридическое образование, а также проходила дополнительные образовательные курсы. В правительстве Ростовской области работает с 2018 года.

Прежний министр образования Ростовской области Андрей Фатеев покинул свой пост в связи с назначением главой администрации Таганрога.

Анастасия Назарова

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