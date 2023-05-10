Объем инвестиций в основной капитал Ставрополья увеличился до 286 млрд рублей

Инвестиции в основной капитал в Ставропольского края увеличились на 1,8% в 2022 году относительно итогов предыдущего года, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.

В рейтинге российских регионов по объемам инвестиций Ставрополье занимает 24 место. Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал за 2022 год составил 263 млрд. руб., что на 4,3% выше, чем в 2021 году.

Среди лидеров края по исполнению инвестиционного плана в 2022 году выделены Буденновский (139%), Шпаковский (124%), Георгиевский районы (122%).

Анастасия Назарова