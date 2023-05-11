На Ставрополье возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России

В Нефтекумском районе Ставрополья межрайонный следственный отдел СУ СКР региона расследует уголовное дело об осквернении символов воинской славы России (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), совершенное 31-летним жителем соседнего субъекта. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю

По версии правоохранительных органов, подозреваемый совершил противоправные действия в аллее Славы городского парка Нефтекумска 5 мая грядущего года. Происшедшее заметил местный житель, который обратился в полицию. Данные подозреваемого не раскрывают.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — отмечает пресс-служба СУ СКР.

Анастасия Назарова