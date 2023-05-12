Главные новости за 8-12 мая. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Южный обход вокруг Саратова планируют достроить в 2026-м, Северный — в сентябре этого года.

В Городском парке Саратова «Лукоморье» ветвь 200-летнего дуба насмерть придавила 80-летнюю женщину и девятилетнюю девочку. В СУ СКР по региону завели уголовное дело, контроль за расследованием осуществляет областная прокуратура. Администрация парка заявила, что обозначенное дерево принадлежит городу, специалисты признали его здоровым.

Осужденный за убийство волгоградца Арсен Мелконян после возвращения с СВО арестован по подозрению в рассылке угроз убийством судье, бывшей жене и несовершеннолетней дочери.

ДОМ. РФ разыгрывает право на застройку возле саратовских полей НИИ Юго-Востока.

Исполняющим обязанности главы комитета по культуре саратовской мэрии стал Александр Соколов.

Обанкротившийся энгельсский троллейбусный завод продает долги.

Законопроект о запрете саратовским застройщикам возводить многоквартирные дома без объектов социальной инфраструктуры внесен в областную думу.

Волжский районный суд Саратова отстранил от полномочий главу комитета по управлению имуществом городской администрации Светлану Чеконову. Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий за якобы предоставление физлицу взамен неправомерно приобретенных участков в центре города намного большего количества земли. И. о. главы КУИ Саратова стала Виктория Дырдова.

Пензенский университет просит студентов проанализировать круг общения из-за возможной угрозы теракта. ВУЗ ссылается на ФСБ России.

Дарья Васенина