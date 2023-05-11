Следствие пинает КУИ

Волжский районный суд Саратова отстранил от полномочий главу комитета по управлению имуществом городской администрации Светлану Чеконову. Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий. Несколько лет назад муниципальная служащая якобы предоставила физлицу взамен неправомерно приобретенных участков в центре города намного большее количество земли. Следствие настаивает на том, что изъять имущество должны были через суд безо всякой компенсации. Защита планирует обжаловать решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлане Чеконовой (слева) вменяют четыре эпизода превышения должностных полномочий

Фото: Владимир Барсуков Светлане Чеконовой (слева) вменяют четыре эпизода превышения должностных полномочий

Фото: Владимир Барсуков

Судья Волжского районного суда Саратова Виктор Кучко на время следствия отстранил от должности председателя КУИ городской администрации Светлану Чеконову. Чиновнице вменяют четыре эпизода превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Инстанция вынесла решение по ходатайству отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, с ноября 2020 года по апрель 2021го обвиняемая Чеконова незаконно заключила с физическим лицом соглашения, на основании которых изъяли земельные участки в центре Саратова на улицах Вавилова, Рахова, в Мирном переулке и на площади Кирова и расположенные на них торговые павильоны общей стоимостью свыше 29 млн руб. Затем женщина без аукционов предоставила взамен муниципальную землю общей стоимостью более 90 млн руб. Размер и стоимость выданных участков были значительно выше. Ущерб бюджету, как посчитали следователи, превысил 38 млн руб. Обвинение Светлане Чеконовой предъявили в феврале этого года.

На якобы противоправные действия муниципальной служащей обратили внимание сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Саратовской области.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий в саратовском СУ СКР завели в конце октября 2021 года после проверки, проведенной по факту публикаций в городских СМИ.

Тогда следствие сообщало, что землю под торговые ряды в Мирном переулке арендовали в 2005 году два физических лица: «По одному из участков срок аренды истек в 2017 году, а по второму договор аренды был расторгнут в судебном порядке в декабре 2020 года. В период с ноября 2020 года по апрель 2021го данные физические лица продали принадлежащие им торговые объекты жителю города Саратова».

Затем землю изъяли под муниципальные нужды, выдав собственнику в качестве компенсации другие участки, которые были больше и дороже. В СК полагают, что это действие КУИ было лишним, поскольку саратовец владел имуществом ­незаконно.

«В конце 2020 года — начале 2021го администрация стала осуществлять освобождение этих участков от торговых павильонов. При этом должностным лицам было достоверно известно об отсутствии у кого-либо права аренды на данные земельные участки. Несмотря на это, были подготовлены постановления об изъятии у нового владельца для муниципальных нужд торговых павильонов, а также земельных участков, хотя права на них у последнего отсутствовали»,— говорится в ­релизе.

Тогда же, в конце 2021 года, следователи начали изучать относящуюся к делу документацию саратовской ­администрации.

По данным «Ъ», Светлана Чеконова не признает вину. Если суд сочтет иначе, чиновнице грозит до четырех лет лишения свободы.

В суде следователь СУ СКР по Саратовской области Вусал Асадов настаивал на том, что, находясь на посту, Светлана Чеконова сохраняет возможность оказывать давление на свидетелей по уголовному делу, поскольку те являются ее подчиненными. В случае отстранения, напомнил следователь, у чиновницы остается право получать ежемесячное пособие в виде среднероссийского прожиточного минимума — 15669 руб. Вусал Асадов уточнил, что срок следствия продлен до 8 июня этого года.

Светлана Чеконова представила в суде два кредитных договора и документы, подтверждающие, что у нее на иждивении находятся мать-инвалид и сын, студент-очник. Чиновница объяснила, что потеря работы тяжело скажется на материальном положении ее семьи, и уточнила, что за время работы получала только положительные характеристики, имеет благодарность губернатора Саратовской области: «Я имею доступ к совершенно секретным документам и выполняю обязанности по специальной военной операции. Кроме того, до настоящего момента нахождение меня на данной должности никак не повлияло на ход уголовного дела».

Суд удовлетворил ходатайство СК и отстранил Светлану Чеконову от должности. Ежемесячное пособие чиновнице будет выплачивать финансовый отдел регионального следственного управления. В пресс-службе ведомства объяснили, что, в соответствии с п. 4 постановления правительства РФ № 1240, обязанность по выплате пособия отстраненному на время следствия работнику возлагается на финансовое подразделение органа, в производстве которого находится уголовное дело.

Адвокат обвиняемой Зоя Полякова в разговоре с «Ъ» назвала решение незаконным и заявила о намерении его обжаловать.

Светлана Чеконова заняла пост главы КУИ саратовской администрации в июне 2019 года. На этой должности она сменила Сергея ­Важнова.

В декабре прошлого года первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе обвинительный приговор предшественникам Светланы Чеконовой — бывшим председателю КУИ города Елене Салеевой и начальнику отдела муниципального земельного контроля комитета Андрею Краснову. Суд признал их виновными в получении взятки на общую сумму 17 млн руб. за помощь в изменении разрешенного вида использования земельного участка в Саратове, его передачу в аренду и получение разрешения на строительство многоквартирного дома. Женщине дали пять с половиной лет колонии общего режима, мужчине — на год больше строгого. Оба вину не признали.

Дарья Васенина