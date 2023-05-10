Южный обход вокруг Саратова планируют достроить в 2026 году

Замыкающий кольцо вокруг Саратовской агломерации Южный обход могут достроить к 2026 году. Такую задачу поставил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, проинспектировавший стройплощадку вместе с зампредом Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщают в своем Telegram-канале региональные сторонники политика.

«Если говорить о Южном обходе вокруг Саратова, это будет более 40 км с подходами по протяженности. Трассировка не затронет людей, тем более тех, кто проживает в многоэтажных домах. Такие вопросы поступали от жителей Энгельса, из Приволжского», — рассказал господин Володин, уточнив, что Северный обход необходимо закончить в сентябре этого года.

Политик и чиновник ознакомились с окончательным вариантом трассировки Южного обхода и осмотрели место возле р. п. Приволжский в Энгельсе, где появится новый мост через реку Волга.

Дарья Васенина