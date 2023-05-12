Пензенский университет просит студентов проанализировать круг общения из-за возможной угрозы теракта

На сайте Пензенского государственного университета опубликовали призыв для студентов проверить свое окружение.

«По данным ФСБ России, на территории Пензенской области, возможно, планируется совершение диверсионно-террористического акта. Круг преступников и их пособников в настоящее время устанавливается. Известно, что в число лиц, планирующих теракт, входят несколько молодых людей в возрасте от 15 до 21 лет», — говорится в сообщении проректора по безопасности ПГУ Владимира Шимкина.

Учащихся и сотрудников призывают проанализировать круг общения, уделив пристальное внимание школьникам старших классов и студентам. Среди подозрительных признаков выделили: замкнутость, внезапно проявившуюся скрытность, ограничение общения с окружающими, изменение интересов и распорядка жизни.

«Если среди ваших знакомых есть такие люди, не молчите. Сообщайте руководству ПГУ, деканам факультетов, кураторам групп, работникам и студентам вуза, которым вы доверяете», — призвали в университете.

В пресс-службе УФСБ по Пензенской области выше обозначенную информацию не подтвердили и не опровергли.

Дарья Васенина