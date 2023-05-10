После смертельного для женщины и ребенка падения дерева в Саратове завели уголовное дело

Сотрудники следственного отдела по Октябрьскому району Саратова СУ СКР по Саратовской области завели уголовное дело по факту гибели двух человек в Городском парке. Об этом сообщает пресс-служба органа.

Начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области Юрий Юрин написал в своем Telegram-канале, что сообщение о падении дерева в парке «Лукоморье» поступило в службу «112» вчера в 14:35: «В результате происшествия погибли женщина и ребенок. Еще двое детей госпитализированы».

Юрий Юрин рассказал «Ъ — Средняя Волга», что погибшие не являлись родственниками. В пресс-службе СУ СКР региона подтвердили эту информацию, уточнив, что женщина и девочка не были знакомы.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил в личном Telegram-канале, что погибла девятилетняя девочка и 80-летняя женщина. Всего пострадали пять человек: еще две девочки пяти и восьми лет и 42-летняя горожанка. Детей отвезли в Университетскую клиническую больницу № 1 имени С. Р. Миротворцева, взрослую пострадавшую — в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1. У младшего ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга; у старшего — перелом ключицы без смещения и ссадину поясничной области. Пострадавшие от госпитализации отказались и лечатся дома.

Мэрия сообщила в своем Telegram-канале предварительную версию причины падения дерева — неблагоприятные погодные условия. По поручению главы города Лады Мокроусовой на месте работали и. о. замглавы администрации по социальной сфере Александр Пажитнев, глава администрации Октябрьского района Игорь Молчанов и начальник управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций Сергей Егунов.

«Мои соболезнования близким погибших. Окажем пострадавшим всю необходимую помощь. Администрацией будет направлено обращение в надзорные органы, чтобы провести проверку, как арендатор парка содержал зелёные насаждения», — пообещала госпожа Мокроусова.

В администрации уточнили, что Горпарк находится в долгосрочной аренде у ООО «Квартал», которое должно было обеспечить содержание растений, в том числе, обрезку и снос аварийных деревьев.

Место происшествия осмотрели сотрудники регионального СУ СКР. По результатам проверки завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорный орган также организовал проверку. В пресс-службе ведомства уточнили, что осуществляют надзор за расследованием уголовного дела.

В одном из городских сообществ в соцсети начали сбор средств для якобы родителей погибшей девочки. В посте сообщают, что с момент трагедии ребенок шел с родителями. Подтвердить или опровергнуть эту информацию в органах не смогли. Выезжавший в Горпарк Юрий Юрин отметил, что родители были на месте трагедии; в СК пообещали уточнить информацию; прокуратура заинтересовалась сбором средств.

«Со своей стороны, администрация парка предоставляет проверяющим службам все необходимые сведения. Мы не меньше других заинтересованы в том, чтобы установить причину произошедшего, и вместе со всеми скорбим по жертвам этой трагедии», — написали представители фирмы-арендатора Горпарка в своем Telegram-канале. «Лукоморье» закрыли до 12 мая для проведения технических работ.

Дарья Васенина