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Исполняющим обязанности главы комитета по культуре саратовской мэрии стал Александр Соколов

И. о. председателя комитета по культуре администрации Саратова стал Александр Соколов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава города Лада Мокроусова.

Господин Соколов окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Л. В. Собинова, прошел профессиональную переподготовку в Саратовском областном институте развития образования по программе «Менеджмент организации». Общий трудовой стаж чиновника на различных, в том числе и руководящих, должностях в организациях культуры и образования составляет 20 лет.

Ранее Александр Соколов работал в комитете по образованию саратовской мэрии. Пост главы комитета по культуре более года занимала Ирина Бойко.

Дарья Васенина

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