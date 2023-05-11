Саратовские депутаты хотят запретить строить жилье без инфраструктуры

Законопроект, который запретит саратовским застройщиком возводить многоквартирные дома без объектов социальной инфраструктуры внесен в областную думу. Авторами выступили депутаты от «Единой России» Александр Бурмак, Александр Блатман и Роман Грибов. Проект предполагает внести изменения в закон «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области». Если избранники поддержат инициативу, то в документе появится строчка «Строительство или реконструкция объектов жилого назначения (многоквартирные дома) без обеспеченности и (или) доступности объектами социального назначения не допускается».

Помимо того, авторы намерены обязать указывать в проекте планировки территории, очередность планируемого развития; сведения об этапах проектирования, строительства, реконструкции объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры.

Ранее депутаты Саратовской областной думы поддержали поправки в постановления правительства региона и обязали застройщиков проектировать жилые дома так, чтобы в шаговой доступности были парковки, а также школы и детские сады со свободными местами.

Никита Маркелов

Никита Маркелов