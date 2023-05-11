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Обанкротившийся энгельсский троллейбусный завод продает долги

Конкурсный управляющий ООО «Тролза-Маркет» выставил на продажу дебиторскую задолженность организации. За 14,6 миллиона рублей можно приобрести право требования к ЗАО «ТРОЛЗА». Из проекта договора следует, что завод задолжал компании 326 миллионов рублей. Еще 35,2 миллиона рублей задолжало АО «Торговый дом «Тролза-Маркет». Право на эти деньги продают за 1,5 миллиона рублей. В 16,7 тысячи рублей покупателю обойдутся долги ОАО «Тушинский машиностроительный завод» в 323,6 тысячи рублей.

Энельсский троллебусный завод был признан банкртом в 2020 году. Иск из-за долга в 187 миллионов рублей подавал «Акционерный банк „Россия“». На данный момент идет процесс распродажи имущества предприятия. Сейчас очередь дошла до дебиторской задолженности.

Никита Маркелов

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