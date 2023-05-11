ДОМ.РФ разыгрывает право на застройку возле саратовских полей НИИ Юго-Востока

Четыре земельных участка площадь. 1,4 Га выставлены на торги. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации ДОМ.РФ.

Земли расположены в Ленинском районе рядом с полями НИИ Юго-Востока; недалеко от улицы черниговской. В компании отмечают, что подъезды к земле есть с улиц Михаила Булгакова и Евгения Долина. Назначение участков — малоэтажная жилая застройка. Предполагается обустройство общественных зон, детских и спортивных площадок, размещение объектов инфраструктуры, а также благоустройство и озеленение.

В ДОМ.РФ отмечают, что градостроительный потенциал площадки — не менее 8,2 тыс. кв. м жилья. В качестве платы победитель торгов должен будет передать часть построенных площадей госкорпорации: стартовая доля, указанная в карточке торгов — 4%

Никита Маркелов