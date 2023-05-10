Дуб, из-за которого в Саратове погибли два человека, принадлежит городу

Дуб-виновник гибели пожилой женщины и ребенка был здоровым. Об этом рассказали «Ъ» представители саратовского Городского парка культуры и отдыха «Лукоморье».

В ответе администрации парка говорится, что все деревья, расположенные на территории «Лукоморья» находятся на балансе администрации Октябрьского района Саратова, а их собственником является мэрия.

На обсуждаемое дерево у администрации парка есть заключение ФБУ «Рослесзащита» «Центр защиты леса», выданное по итогам томографического обследования, проведенного по инициативе руководства «Лукоморья» в 2019 году. По итогам обследования более чем двухсотлетний дуб отнесли к категории «Здоровые деревья».

«На территории парка ежегодно проходит обследование деревьев, по итогам которого выдается заключение о состоянии каждого дерева. Деревья распределяются на четыре группы: аварийные, сильно ослабленные, ослабленные и здоровые деревья. Аварийные деревья подлежат сносу. Данные деревья выявляются ежегодно, соответственно, и снос таких деревьев производится ежегодно. Последний снос был произведен в феврале 2023 года. Обсуждаемое дерево не было снесено, так как оно не требовало сноса, ибо не являлось аварийным. Также регулярно проводится опиловка крон деревьев, в т. ч. с удалением сухих ветвей», — сообщили представители парка.

Также в администрации «Лукоморья» уточнили, что упало не само дерево: «Причина падения ветви нам неизвестна. И дерево, и ветвь признаков гнили не имеют».

Дарья Васенина