Пресс-служба Зеленского отрицает, что он просил о выступлении на «Евровидении»

Офис президента Украины не обращался к организаторам музыкального конкурса «Евровидение» с просьбой показать видеообращение Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Никифоров

Фото: president.gov.ua Сергей Никифоров

Фото: president.gov.ua

«Информация The Times не соответствует действительности. Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение" с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса»,— написал господин Никифоров у себя Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Накануне британская The Times со ссылкой Европейский вещательный союз сообщила, что международные вещатели отказали Владимиру Зеленскому в онлайн-выступлении на «Евровидении». Решение приняли из-за обеспокоенности тем, что его появление может политизировать мероприятие.

Международный музыкальный конкурс «Евровидение» проходит в Великобритании. Финал состоится 13 мая, в нем примут участие 26 стран, в том числе Украина. Россия не принимает участие в конкурсе.

Что происходит на 443-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко