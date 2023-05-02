Глава КГБ Белоруссии заявил о готовящихся в стране акциях по дестабилизации обстановки

Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что в стране планируется ряд акций по дестабилизации ситуации внутри республики. По его словам, спонсорами этих акций являются иностранные физлица, спецслужбы и другие организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Тертель в 2021 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Иван Тертель в 2021 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы прогнозируем значительную эскалацию обстановки по периметру нашей страны. Это связано, во-первых, с темой боевых действий на южном направлении. С этим все сейчас связано. И второе — не прекращаются попытки дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это прежде всего центры за границей, которые планируют эту деятельность при поддержке непосредственно кураторов, в том числе из числа иностранных спецслужб. Планируется ряд таких серьезных акций на нашей территории»,— сказал господин Тертель по итогам совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

Глава КГБ заявил, что президент в этих условиях распорядился, чтобы ведомство представило ему предложения по реагированию на эти вызовы. По словам господина Тертеля, КГБ в ближайшую неделю—полторы обнародует новые результаты «тихой работы» ведомства. КГБ, в частности, представит информацию о задержаниях, работе контрразведки и работе подразделений по защите конституционного строя. «Покажем вот эти примеры для того, чтобы наши люди понимали, с чем мы имеем дело»,— отметил глава КГБ.

Кроме того, господин Тертель сообщил, что президент поручил принять меры по ужесточению контрразведывательного режима. «Президент руку на пульсе держит. И нашим гражданам, не расслабляясь, можно быть уверенными, что делается все, что необходимо»,— заключил глава КГБ.

Эрдни Кагалтынов