Сбербанк получил 470 млрд рублей чистой прибыли с начала года

Сбербанк опубликовал сокращенные результаты первых четырех месяцев 2023 года. Чистая прибыль по РСБУ составила 470,9 млрд руб., причем в апреле банк получил 120,7 млрд руб. чистой прибыли.

«Бизнес растет уверенными темпами: корпоративный и розничный портфели выросли за месяц более чем на 2%. Ипотечный портфель превысил 8 трлн руб., а выдачи ипотечных кредитов находятся на рекордных уровнях — 337 млрд руб.»,— заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Как отмечается в отчетности Сбербанка, чистый процентный доход за четыре месяца вырос на 32% год к году до 694,9 млрд руб. и на 70,5% в апреле — до 177,8 млрд руб. Операционные расходы за этот период выросли на 18,2% до 236,8 млрд руб. Базовый и основной капитал составили 5 и 5,1 трлн руб. Количество розничных клиентов составило 106,5 млн человек. Юридических лиц — более 3 млн.

По итогам апреля розничный кредитный портфель Сбербанка вырос на 2%, до 12,9 трлн руб., с начала года — на 6,8%. По итогам апреля выдача розничных кредитов превысила 600 млрд руб., 55% от этой суммы пришлось на ипотечные кредиты. За квартал корпоративный кредитный портфель вырос на 6,4%, за апрель — на 2,3%, до почти 20 трлн руб. В апреле было выдано 1,4 трлн руб. корпоративный кредитов.

В апреле средства физических лиц увеличились на 2,2%, до 18,8 трлн руб., с начала года — на 2,4%. По итогам месяца, средства юридических лиц выросли на 0,2%, до 9,2 трлн руб., за квартал — 5,6%.

В 2022 году чистая прибыль Сбербанка по РПБУ упала на 75,7% относительно 2021-го и составила 300,2 млрд. В апреле 2023 года акционеры Сбербанка приняли решение выплатить рекордные дивиденды по итогам 2022-го в размере 25 руб. за акцию. Сообщалось, что на выплаты направят 565 млрд руб. — это максимальный показатель за всю историю банка. В ноябре 2022 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк планирует выплатить дивиденды в 2023 году.

Олеся Павленко