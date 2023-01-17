Чистая прибыль Сбербанка за 2022 год снизилась на 75%

Сбербанк представил финансовую отчетность за 2022 год по РПБУ. В декабре банк получил 125,5 млрд руб. чистой прибыли. Это на 40,1% больше результата за декабрь 2021 года. Чистая прибыль в 2022-м составила 300,2 млрд против 1,237 трлн руб. в 2021 году. Это на 75,7% меньше результата прошлого года.

Согласно отчету кредитной организации, рост чистого процентного дохода ускорился в декабре до 19,5% (176,5 млрд руб.), а за 2022 год превысил уровень прошлого года на 5,2% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения.

Чистый комиссионный доход вырос в декабре 2022 года на 16,7%, до 67,5 млрд руб., и составил 614,8 млрд руб. Это выше значений прошлого года на 6,2%.

Операционные расходы снизились в декабре на 12% год к году и составили 80,6 млрд руб.

Розничный кредитный портфель в декабре вырос на 1,7%, до 12 трлн руб., а с начала года — на 12,9%. В декабре банк выдал частным клиентам рекордный объем кредитов — 625 млрд руб. Выдача ипотеки в декабре была также рекордной за всю историю банка и составила 382 млрд руб. На конец 2022 года портфель ипотечных кредитов достиг 7,7 трлн руб. Рост составил более чем 20% за год.

Также Сбербанк выдал максимальный с начала года объем потребительских кредитов — 243 млрд руб. Средства физлиц выросли на 8,2% в декабре и за 12 месяцев 2022 года, превысив 18,3 трлн руб. Доля валютных вкладов за 2022 год сократилась почти в два раза.

Количество розничных клиентов кредитной организации достигло 106,7 млн человек, а число юридических лиц превышает 3 млн компаний.

В ноябре Сбербанк впервые после начала военных действий на Украине представил промежуточный отчет за январь—октябрь, согласно которому заработал более 50 млрд руб. Таким образом, из 300 млрд 250 млрд руб. пришлись на два последних месяца. Сбербанк стал первым российским банком, который представил отчетность за 2022 год.

Подробнее о работе банка — в материале «Ъ» «У Сбербанка показалась прибыль».

Дарья Эрозбек