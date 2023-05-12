НДФЛ вперед

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о приоритетном зачислении в бюджеты НДФЛ, уплаченного в рамках механизма единого налогового счета. Подоходный налог и недоимка по нему будут поступать регионам и муниципалитетам до перечисления остальных обязательных платежей. Это новшество станет компромиссным решением проблемы задержки поступления критически важных для регионов сумм НДФЛ, которая возникла при практическом применении новой схемы уплаты налогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета федерации Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета федерации Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Спор регионов и Минфина по поводу задержки поступления средств на счета муниципалитетов и регионов, которая возникла после перехода на механизм единого налогового счета, завершился подготовкой компромиссного законопроекта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета федерации Валентина Матвиенко в соавторстве с группой депутатов и сенаторов внесли в Госдуму проект изменений в Налоговый кодекс, устанавливающий для НДФЛ особые условия зачисления в бюджеты. Речь идет о вступившем в силу с 1 января этого года механизме, когда все налоги перечисляются на единый счет в казначействе, а налоговые органы распределяют их по бюджетам самостоятельно. Порядок вводился для упрощения платежей и минимизации ошибок, но вызвал ряд сложностей — как для налогоплательщиков (см. “Ъ” от 31 января), так и для регионов и муниципалитетов, которые стали жаловаться на кассовые разрывы в своих бюджетах, возникающие из-за несвоевременного поступления средств.

НДФЛ (наряду с налогом на прибыль) — основной источник налоговых доходов регионов. И, как пишут авторы проекта, введение единого срока уплаты и отвлечение НДФЛ на погашение недоимок по иным налогам «приводит к неравномерному поступлению средств в бюджеты». Ранее регионы просили выделить этот налог в отдельный платеж, но против этого выступил Минфин, пояснивший, что в таком случае теряется смысл единого счета и вновь возрастет количество платежек.

Сначала ведомство решало проблему авансовыми дотациями и казначейскими кредитами под 0,1%. Потом были увеличены сроки возврата из бюджета средств в случае уменьшения обязательств налогоплательщиков (не на следующий день, а не позднее третьего числа последующего месяца). Но в конце апреля глава Минфина Антон Силуанов признал, что ведомство не может постоянно закрывать кассовые разрывы кредитами, и заявил о готовности «для увеличения ритмичности поступлений доходов в региональные бюджеты» предоставить приоритет НДФЛ перед другими платежами, чтобы защитить этот налог от перераспределения.

Внесенный законопроект такой приоритет и устанавливает: в начало «очереди» при зачислении средств в бюджеты ставится недоимка по НДФЛ, начиная с наиболее раннего момента ее возникновения, а потом сам НДФЛ. И уже после этого действует предусмотренная Налоговым кодексом последовательность: недоимки по остальным налогам, сами налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы, пени, проценты и штрафы.

Одновременно с этим для оперативного поступления средств в консолидированные региональные бюджеты предлагается указать, что при наличии положительного сальдо ЕНС и в случае наличия уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов (с информацией об исчисленной и удержанной налоговым агентом суммы НДФЛ) уже на следующий день налоговые органы должны зачислить НДФЛ, не дожидаясь установленного срока этой процедуры — то есть в счет предстоящей обязанности по уплате налога. При этом, как отмечается в пояснительной записке, «во избежание ситуаций, позволяющих налоговому агенту использовать средства удержанного, но не перечисленного в бюджет НДФЛ в целях исполнения своих обязательств, отмена такого автоматического зачета по заявлению самого налогового агента не предусматривается».

Евгения Крючкова