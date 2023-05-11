«Так много до этого момента в Италии не собирал никто»

«Милан» впервые проиграл «Интеру» в Лиге чемпионов. Матч на переполненном стадионе «Сан-Сиро» завершился со счетом 2:0 в пользу «Интера». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alessandro Garofalo , Reuters Фото: Alessandro Garofalo , Reuters

От миланского дерби не ждали голевого фейерверка, все-таки итальянские команды хорошо обороняются и мало пропускают. Но «Интер» показал, что забивать умеет не только в серии А. Как бы не пытался «Милан» закрыться, это не помогло, и уже в начале матча счет был 2:0 в пользу команды Филиппо Индзаги. На восьмой минуте Эдин Джеко открыл счет после подачи углового, а на 11-й Генрих Мхитарян забил второй мяч.

Причем отправив в ворота соперника два мяча, игроки «Интера» поймали кураж и вполне могли довести счет до разгромного. Комментатор Дмитрий Шнякин после очередной опасной атаки буквально взывал к тому, что бы «Милан» пришел в себя.

Команда Стефано Пиоли начала созидать где-то к середине первого тайма, но, несмотря на это, еще раз прошла по краю пропасти. Арбитр встречи сначала назначил, а затем, посмотрев повтор, отменил пенальти в ворота «Милана». Но в атаке у красно-черных ничего не получалось. Травмированного нападающего Рафаэла Леау «Милану» очень не хватало, а габаритный и возрастной Оливье Жиру в этой игре приводил в трепет лишь дам свой модельной внешностью, на большее его не хватало. Так что многочисленные вип-персоны, болеющие за «Милан», и бывшие звезды команды с грустью наблюдали, как их некогда великий клуб теряет шансы на выход в финал.

Что-то кричал своим партнерам Златан Ибрагимович, но это не помогало. «Интер» спокойно докатил матч до победы, а если учесть, что команда Индзаги пропускает крайне мало, то поверить в то, что «Милан» сможет отыграть в ответной встрече два пропущенных мяча, сложно. Кое-кто из экспертов уже сейчас начинает прикидывать варианты предстоящего финала. И этот «Интер» вполне может огорчить в финале кого угодно, уверен футбольный аналитик Константин Клещев:

«В финале побеждает не тот, кто лучше атакует, а все-таки тот, кто лучше защищается. Итальянцы умеют это делать, и их соперник должен будет думать прежде всего об этом. Там уже все будет зависеть от каких-то небольших деталей, а иногда бывает, что и от случайностей. Но я бы не стал говорить, что итальянцы явные аутсайдеры».

«Милан» же может гордиться тем, что бьет один финансовый рекорд за другим. Например, эта полуфинальная встреча с «Интером» принесла клубу больше €10 млн только на одних билетах. Так много до этого момента в Италии не собирал никто. Что же касается призовых за выход в финал в этой паре — а это €15 млн — то название команды, которая получит столь крупную сумму вместе с возможностью побороться за самый престижный клубный трофей мира, мы узнаем на следующей неделе. Хотя букмекеры практически не сомневаются, что в финале сыграют «Интер» и «Манчестер Сити».

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