Дерби в черно-синих тонах

Победой «Интера» 2:0 завершился их первый полуфинальный матч футбольной Лиги чемпионов с «Миланом». Исход этого миланского дерби был предрешен уже на первых минутах, когда Эдин Джеко и Генрих Мхитарян забили два быстрых гола. Теперь через неделю непримиримые соперники окончательно выяснят, кто из них сыграет в финале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Claudia Greco, Reuters Фото: Claudia Greco, Reuters

Редко бывает, когда в play-off Лиги чемпионов встречаются клубы не только из одной страны, но и из одного города. А уж когда они еще выступают и на одном стадионе, это вообще возможно практически лишь в том случае, если судьба сводит «Милан» и «Интер», которые делят между собой арену имени Джузеппе Меаццы.

Нынешнее миланское дерби стало третьим в истории Лиги чемпионов, причем в сезоне-2002/03 оно состоялось также на стадии полуфинала. Тогда, как и потом в четвертьфинале турнира 2004–2005 годов, успех по сумме двух встреч праздновал «Милан». Впрочем, по сумме всех матчей между этими командами, которые ранее пересекались 219 раз, перевес был на стороне «Интера» — 81 победа против 71 при 67 ничьих. Да и в последнее время «интеристы» выигрывали чаще, одолев «миланистов» в январском Суперкубке Италии и февральском противостоянии национального первенства, а еще и в прошлогоднем полуфинале Кубка страны.

Хотя, конечно, сейчас все это ничего не значило. Знаменитые клубы имели абсолютно равные шансы на выход в финал Лиги чемпионов, и оба находились в хорошем рабочем состоянии. Ну разве что «Милану» не хватало травмированного Рафаэла Леана, которого заменил Алексис Салемакерс.

На поле тоже вроде бы установилось равновесие, предполагавшее нудную и вязкую позиционную борьбу с множеством единоборств и минимумом голевых моментов. В общем-то поначалу команды даже не смотрели на ворота, пока номинальные гости не заработали обычный угловой. Последовала подача, и нападающий «Интера» Эдин Джеко, несмотря на плотную опеку Давиде Калабрии, левой ногой вогнал мяч с лета в верхний угол. «Милан» был явно ошарашен таким дебютом, ведь быстрый гол уже на восьмой минуте возник буквально из ничего. И подопечные Симоне Индзаги тут же воспользовались замешательством в рядах хозяев. Подключение в атаку по левому флангу Федерико Димарко и его пас в центр расстроили оборонительные порядки «Милана», да еще Лаутаро Мартинес запутал оппонентов, пропустив мяч на врывавшегося в штрафную площадь Генриха Мхитаряна. Как следствие, армянский полузащитник оказался в полном одиночестве перед голкипером Майком Меньяном и не упустил такую возможность.

Таким образом, к 11-й минуте счет стал 2:0 в пользу «Интера», что повергло в шок не только болельщиков «Милана», но и Паоло Мальдини с другими легендами клуба, которые присутствовали на трибунах. Более того, вскоре Хакан Чалханоглу зарядил в штангу, а Мхитарян с добивания мог оформить дубль, однако угодил в Меньяна. Так что красно-черным еще повезло, что они не получили 0:3 к 16-й минуте.

При этом «Милан» понес раннюю кадровую потерю, после того как захромал и заменился Исмаэль Беннасер, выполнявший функции диспетчера. Тем более что и отсутствие Леана, как выяснилось, сильно ударило по атакующему потенциалу команды Стефано Пиоли. В первом тайме она так и не потревожила вратаря Андре Онану. А вот у ворот Меньяна то и дело вспыхивал пожар. Испанский арбитр Хесус Хиль Мансано даже назначил пенальти за фол Симона Кьера на Мартинесе. Правда, VAR, разобрав эпизод более внимательно, рекомендовал отменить данное решение, так как аргентинец упал в штрафной все-таки больше по собственной инициативе. Но Мартинес позже чуть не отличился с игры, пробив над перекладиной.

Во втором тайме «Милану» надо было уже что-то предпринимать. Браим Диас нанес относительно опасный удар издали, а затем Жуниор Мессиас и вовсе убежал почти с глазу на глаз с Онаной. Тем не менее камерунцу не пришлось выручать — Мессиас продемонстрировал, что он далеко не Лионель Месси, и запустил мяч даже не рядом со штангой. Зато Меньян просто спас «Милан», когда Джеко вчистую вывалился с ним один на один.

Пиоли попытался изменить игру заменами. Хозяева действительно усилили давление, а Сандро Тонали был близок к тому, чтобы вернуть интригу этому матчу, угодив в каркас ворот из пределов штрафной. В ответ Индзаги тоже освежил состав, и наметившееся игровое преимущество «Милана» как-то незаметно сошло на нет. Красно-черным не удалось даже дать хотя бы огненную концовку. «Интер» регулярно контратаковал и тем самым сбивал их с ритма, да и защищался по-прежнему не в пример аккуратнее и строже. У центрального нападающего «Милана» Оливье Жиру за 90 с лишним минут так и не было ни одного момента. Только Томмазо Побега в компенсированное время отметился плотным ударом прямо в Онану.

Черно-синие без приключений довели первую полуфинальную встречу до победы 2:0, и она делает их фаворитами в нынешнем миланском дерби, которое продолжится на этом же стадионе 16 мая.

Александр Ильин