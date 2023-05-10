Из Мадрида с надеждами

Первая половина полуфинального противостояния Лиги чемпионов «Реала» с «Манчестер Сити», завершилась в Мадриде со счетом 1:1. Таким образом, перед ответной встречей, которая состоится 17 мая в Манчестере, английский клуб по-прежнему является фаворитом, хотя и его соперник определенно имеет шансы на выход в финал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энлинг Холанн и Винисиус Жуниор

Фото: Isabel Infantes, Reuters Энлинг Холанн и Винисиус Жуниор

Фото: Isabel Infantes, Reuters

Весенние результаты в чемпионатах Испании и Англии однозначно говорили о том, что фаворитом этой пары является «Манчестер Сити», который в прошлом году в Лиге чемпионов уступил «Реалу» как раз на стадии полуфинала. Возрастным звездам мадридского клуба — таким, как 37-летний Лука Модрич, 35-летний Карим Бензема и 33-летний Тони Кроос — противостоял прекрасно отлаженный Пепом Гвардиолой футбольный механизм, в котором самой надежной деталью выглядел лучший на данный момент нападающий мира Энлинг Холанн.

Инициативой «Манчестер Сити» завладел сразу же. Правда, первый опасный удар по воротам Тибо Куртуа один лидеров английского чемпиона Кевин де Брёйне нанес лишь на 8-й минуте. Спустя некоторое время бельгийскому вратарю пришлось отражать мяч после удара Родриго Эрнандеса из другого, левого от себя нижнего угла. Затем дважды на острие атак гостей оказался Холанн. В общем, уже через четверть часа после начала игры реальность для «Реала» выглядела еще более суровой, чем ожидалось.

Сумев немного отодвинуть игру от своих ворот, мадридцы практически не претендовали на то, чтобы открыть счет. Однако на 36-й минуте они внезапно продемонстрировали то командное и индивидуальное мастерство, которое позволяет «Реалу» оставаться безоговорочным европейским грандом даже не в самый удачный для него сезон. Модрич в центре поля сыграл в стенку с Эдуарду Камавингой, тот отпасовал Винисиусу, и блестящий бразилец, которого никто не встретил, недолго думая, из-за пределов штрафной выстрелил как из пушки мимо вратаря Эдерсона.

Этот нехитрый, но эффектный выпад, завершившийся первым и сразу же результативным ударом «Реала» вроде бы, не соответствовал логике борьбы. «Манчестер Сити» снова начал поддавливать, однако до перерыва ограничивался лишь полумоментами. Второй тайм стартовал иначе. «Реал» уже не прижимался к своим воротам там, как в начале матча. До некоторых пор это приносило свои плоды, после чего партнеры вывели Де Брёйне практически один на один с Куртуа, и тот лишь с помощью удачно выставленной в сторону правой рукой, отвел угрозу из дальнего угла. «Реал» ответил серией атак и очередным неприятным выпадом от Винисиуса и замысловатым розыгрышем углового от Модрича, который заставил болельщиков гостей вздрогнуть. И лишь после того, как показалось, что хозяева уже прибирают инициативу к своим рукам, «Манчестер Сити» сравнял счет. Все началось с неудачного паса вперед Камавинги, перехваченного его соперниками. Этот обрез гости использовали на все сто: удар Де Брёйне примерно из той же самой точки, из которой бил Винисисус, получился не менее точным и мощным. Отразить мяч, летящий с такой скоростью, Куртуа, конечно, не мог.

Дальнейшие события вроде бы намекали на то, что «Реалу» все-таки по силам завершить эту встречу в свою пользу. Во всяком случае Бензема был гораздо заметнее закрытого защитниками Холанна, и странно, что Гвардиола, до последнего веривший в норвежца, так и сделал ни одной замены. Карло Анчелотти, в свою очередь, попробовал немного освежить свой состав, убрав с поля Модрича, Крооса и Родриго. Но Орельену Чуамени, которому доверили сыграть около десяти минут, после дальнего удара не хватило удачи. В итоге ничья — 1:1. Счет в данном случае абсолютно по игре, и несмотря на то, что в ответной встрече хозяином поля будет «Манчестер Сити», в этой паре ничего не ясно. Дома взрывная команда Гвардиолы наверняка попробует действовать первым номером уже с начала до конца, но практика показывает, что ее оборона далеко не идеальна. Поэтому опытнейший Анчелотти вполне может рассчитывать на контратаки и нужный ему результат.

Евгений Федяков