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Коммерсантъ FM
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Азербайджан сообщил о ранении своего военного в результате обстрела со стороны Армении

Минобороны Азербайджана сообщило, что в результате обстрела со стороны Армении вчера вечером, 10 мая, был ранен азербайджанский военнослужащий. Кроме этого, ведомство заявило об еще одном обстреле сегодня утром, 11 мая.

Как утверждают в ведомстве, военнослужащий был тяжело ранен в голову в результате прицельного огня со стороны Армении. Его доставили в военный госпиталь.

В Минобороны Азербайджана также заявили, что армянские военный продолжают обстреливать их позиции из крупнокалиберного оружия и минометов сегодня утром. Азербайджан открыл ответный огонь.

Ранее сегодня утром, 11 мая, Минобороны Армении также сообщило об обстреле со стороны Азербайджана. В ведомстве сообщали об артиллерийском обстреле в направлении села Сотк.

14 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут встречу в Брюсселе. На ней будет обсуждаться мирный договор при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. После пройдет еще один раунд переговоров в Кишиневе.

Подробнее — в материале «В карабахском конфликте троится от посредников».

Олеся Павленко

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