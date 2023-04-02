Google отложила переход на новую систему с усложнением работы блокировщиков рекламы

Американская корпорация Google перенесла на неопределенный срок переход с системы расширений Manifest V2 на Manifest V3, которая сделала бы бесполезными нынешние версии блокировщиков рекламы. По словам представителей Google, обновление все еще не готово, а разработчики продолжают анализировать отзывы и вносить изменения в новую систему.

Переход на Manifest V3 Google обосновала тем, что благодаря новой системе расширения смогли бы работать и на мобильных устройствах (на Safari с iOS, например, есть поддержка расширений). Также некоторые расширения Manifest V2 потребляют слишком много системных ресурсов, что негативно влияет на производительность. В настоящее время Manifest V2 поддерживает 128 тыс. расширений, а Manifest V3 — 34 тыс.

Также Google хочет продолжить бороться против блокировщиков рекламы, которым станет значительно труднее выполнять свои функции после ввода Manifest V3. В AdGuard сообщили, что переход на Manifest V3 не повлияет на работу блокировщика рекламы, а Mozilla перешла на Manifest V3 с особыми настройками безопасности, которые позволили сохранить работу блокировщиков рекламы. Изначально переход Google на Manifest V3 планировался с января.

Евгений Федуненко