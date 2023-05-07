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Власти Тамбовской области попросили граждан посмотреть мероприятия в честь 9 мая из дома

Правительство Тамбовской области сегодня вновь предупредило жителей региона о соблюдении мер безопасности во время мероприятий 9 мая. В этот день на площади Ленина облцентра пройдут торжества, однако власти подтвердили свое решение - «провести их без зрителей».

В облправительстве уточнили, что вход на мероприятия в честь Дня Победы будет осуществляться по именным пропускам, которые действительны при наличии документа, удостоверяющего личность. Среди приглашенных - семьи участников специальной военной операции, почетные жители города, представители депутатского корпуса. «В целях безопасности детям предлагают оставаться дома. Власти региона просят жителей отнестись к данной ситуации с пониманием»,- подчеркнули чиновники.

Для желающих увидеть прохождение войск Тамбовского гарнизона будет организована онлайн-трансляция, доступная на официальном сайте правительства области, в соцсетях и на региональном телеканале «Новый век». Патриотическая акция «Бессмертный полк» в городе, как и в других регионах Черноземья, также пройдет в онлайн-формате. Почтить память героев Великой Отечественной войны власти предлагают «через социальные сети, а также разместив портреты героев на автомобиле или одежде». Салюта на 9 мая в Тамбове также не будет, а «в целях пожарной безопасности в период праздников» введут ограничения и на использование фейерверков.

В Воронежской области, напомним, все массовые мероприятия (включая организованное возложение цветов к местам славы) «в связи с нарастающими угрозами террористических атак» отменили власти только одного муниципалитета - Бутурлиновского района, находящегося в центре региона. В самом Воронеже запланированы более 200 мероприятий и парад Победы, но, как и в прошлом году, он пройдет без боевой техники. Отменен в городе и салют. В Липецкой области отказались от проведения парада в облцентре и в Ельце. При этом небольшие мероприятия без массового скопления людей запланированы в парках и скверах. «Мы не боимся, не поднимаем руки. Никакая неонацистская сволочь не сможет омрачить День Великой Победы. Но и рисковать людьми не имеем права»,— объяснил липецкий губернатор Игорь Артамонов. Приграничные Курская и Белгородская области, где в последние дни только усилились обстрелы со стороны Украины, отказаться от шествий и масштабных праздников одними из первых. Их примеру последовали и власти Орловщины.

При этом в министерстве культуры Белгородской области предупредили, что в День Победы местные госмузеи будут открыты дольше обычного - до 20:00: музей-диорама, музей народной культуры, художественный, литературный, историко-краеведческий музеи, Белгородская универсальная научная библиотека и библиотека имени Альберта Лиханова, а также Белгородский государственный центр народного творчества 8 и 9 мая будут принимать посетителей в режиме работы выходного дня, а в День Победы – еще и с продленным графиком. Театрально-концертные организации (филармония, театр кукол и драмтеатр) в эти дни должны работать согласно репертуарному плану. Режим работы подведомственных органам местного самоуправления учреждений «будет определяться, исходя из оперативной обстановки».

Владимир Зоркий

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