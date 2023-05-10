Ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в Удмуртии остается напряженной

В Глазове на территории, где зафиксировали очаг птичьего гриппа, установили гибель более 100 чаек. В Ижевске зарегистрировали порядка 20 погибших птиц. Как сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии Удмуртии, ситуация по высокопатогенному гриппу птиц остается напряженной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ ветеринарии Удмуртии Фото: пресс-служба ГУ ветеринарии Удмуртии

В частности, гибель такого количества чаек «может свидетельствовать о сильной вирулентности и патогенности возбудителя H5N1». Специалисты ежедневно мониторят все водоемы региона на предмет больной и павшей птицы.

Птицеводческие предприятия республики работают в штатном режиме. Госветслужба постоянно контролирует клиническое состояние птицы для выпуска безопасной продукции.

Напомним, погибших чаек обнаружили утром 6 мая в Ижевске возле водоема в районе ул. Пойма, после чего был введен режим повышенной готовности. Прежде аналогичные меры приняли в Глазове, где также зафиксировали гибель птиц из-за подтвержденного птичьего гриппа.