В Глазове в Удмуртии ввели режим повышенной готовности из-за подтвержденного птичьего гриппа

В Удмуртии на территории Глазова и ближайших населенных пунктов ввели режим повышенной готовности из-за вируса высокопотагенного птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее в Южном озере обнаружили трупы чаек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Глазова Фото: пресс-служба администрации Глазова

Отмечается, что для посещение закрыто озеро и его окрестности, его оградили сигнальной лентой, на месте дежурит полиция. В зону повышенной готовности, помимо Глазова, включили деревни Штанигурт, Полынга, Колевай, Малый Лудошур и Лекшур Глазовского района, находящиеся в радиусе 5 км от города. Здесь запрещено:

ввозить и вывозить птиц и инкубированные яйца,

заниматься заготовкой и вывозом кормов для птиц,

выгульное содержание птиц,

продавать птиц, проводить выставки и ярмарки, где представлены птицы и животные,

охотиться на птиц (за исключением регулирования численности).

Городская комиссия с утра 6 мая будет проводить подомовой обход частных домовладений для точного учета всей домашней птицы — в зоне карантина ее будут изымать у владельцев с выплатой компенсации из регионального бюджета. На всех предприятиях, работающих с живой птицей, пройдут проверки биологической защиты.

Кроме того, медики и специалисты Роспотребнадзора прорабатывают механизмы выявления гриппа птиц у людей и маршрутизации пациентов. Инфекционное отделение Глазовской межрайонной больницы и поликлиники готовы к оказанию медицинской помощи. Специалисты пройдут по ближайшим к озеру домам и сделают выборочные тесты жителей на птичий грипп.

Среди симптомов птичьего гриппа у людей называют повышение температуры до 38-40 градусов, сильный озноб, лихорадку, боль в горле, мышцах, голове, расстройства стула, тошноту и кашель. Почувствовавших себя плохо жителей ближайших к озеру домов просят обращаться за медицинской помощью.

У самого озера организуют мобильный карантинный пункт. Ежедневно Глазовская станция по борьбе с болезнями животных будет мониторить территорию озера, трупы птиц будут утилизироваться

Обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы просят незамедлительно информировать городскую диспетчерскую службу по телефону: 5-00-67, либо сообщить на горячую линию Главного управления ветеринарии Удмуртии: 8 800 222 17 16, в Глазовскую межрайонную станцию по борьбе с болезнями животных: 8 912 7610826.

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