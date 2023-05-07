В Ижевске обнаружили трупы чаек с подтвержденным высокопатогенным птичьим гриппом

Утром 6 мая в Ижевске, возле водоема в районе ул. Пойма, 19г были найдены восемь погибших чаек. Как сообщает пресс-служба администрации города, результаты исследования патологического материала подтвердили наличие высокопатогенного птичьего гриппа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В очаг заболевания попадает территория, расположенная в радиусе 5 км от места обнаружения чаек. В связи с этим в течение 7-9 мая специальные группы проведут обход частных домовладений на территории Ленинского и Первомайского районов и зафиксируют количество домашних птиц.

Администрация Ижевска рекомендует организаторам рынков и ярмарок на территории города исключить продажу живой птицы, кормов для нее и птицеводческой продукции. Владельцам птиц необходимо полностью исключить их домашний выгул и контакт с дикими птицами. При обнаружении мест массовой гибели дикой птицы в полях, в лесах или других местах, необходимо проинформировать государственную ветеринарную службу по телефону 8-800-222-17-16.

Также, при наличии в хозяйстве домашней птице, муниципалитет просит сообщить об этом в Ижевскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных (8-912-766-20-49) или в Главное управление ветеринарии Удмуртии (8-800-222-17-16).

Жителям рекомендуется избегать контакта с больной или погибшей птицей. Среди симптомов птичьего гриппа у людей — повышение температуры до 38-40 градусов, лихорадка, озноб, тошнота, боль в горле, мышцах, голове. При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу.

Напомним, режим повышенной готовности из-за подтвержденного птичьего гриппа 5 мая объявили на территории Глазова и ближайших населенных пунктов. В Южном озере города обнаружили трупы чаек.

Очаги заболевания также зафиксированы в Марий Эл и Кировской области.