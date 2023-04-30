Великобритания закупит для Украины дальнобойные ракеты

Минобороны Великобритании опубликовало информацию о вооружениях, которые будут закуплены для украинских вооруженных сил в рамках фонда поддержки Украины. Ведомство закупит ракеты дальностью от 100 до 300 км. Информация на сайте ведомства появилась 14 марта, внимание на это обратили только сейчас.

Помимо дальнобойных ракет, фонд поддержки Украины закупит системы противовоздушной обороны, разведывательные системы, беспилотники, боеприпасы, инженерную технику и тягачи для танков. Общая стоимость вооружения, которое планируется закупить, составляет 520 млн фунтов стерлингов. Точные сроки поставок не называются.

По данным газеты Daily Mail, запасы армии Великобритании истощились из-за оказания военной помощи Украине. Уменьшение запасов оценивается суммой 2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,8 млрд) в 2022 году.

Источники газеты The Times сообщали в феврале, что министр обороны Британии Бен Уоллес обратился к Казначейству с просьбой увеличить оборонный бюджет с 8 млрд ($9,6 млрд) фунтов стерлингов до 11 млрд фунтов стерлингов ($13,2 млрд).

Анастасия Ларина