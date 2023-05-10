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Коммерсантъ FM
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Консоль мажор

Спрос на игровые приставки начал восстанавливаться

Спрос на игровые консоли Nintendo, Sony PlayStation и Xbox в первом квартале вырос более чем вдвое, подсчитали на маркетплейсах и ритейлеры электроники. Увеличился спрос и на подержанное оборудование этих брендов на «Авито». Средняя цена нового оборудования выросла на 24%, подержанного — снизилась на 15%. Рынок приходит в себя после шока 2022 года, когда он рухнул на 30% в денежном выражении на фоне ограничения поставок. Росту продаж способствовало налаживание параллельного импорта, считают участники рынка.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Российские продавцы электроники и маркетплейсы отмечают рост спроса на игровые консоли в первом квартале 2023 года. В Ozon сообщили, что продажи за указанный период выросли в 2,8 раза. В компании не раскрыли абсолютные цифры, но отметили, что средний чек на эту категорию увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом. На устройства Nintendo средняя цена составила 6,7 тыс. руб., на Playstation — 8,2 тыс. руб., на Xbox — 4,5 тыс. руб. Также в этом году увеличилось и количество продавцов этих категорий устройств на площадке — на 77%.

В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что по итогам первых четырех месяцев 2023 года продажи игровых консолей «демонстрируют двузначный рост». В компании объясняют это наличием в магазине востребованных новинок, таких как PlayStation VR2, а также «свободным доступом к игровой валюте и подпискам». Привлекательности гейминга также способствует запущенный в апреле сервис по установке игр для платформ PlayStation и Steam, полагают в ритейлере.

Выросли продажи приставок и на классифайдах. Так, по данным «Авито», в первом квартале спрос на электронику японской Nintendo увеличился на 27% год к году, продажи консолей Sony PlayStation и Xbox выросли на 22% и 15% соответственно. При этом средние цены на все приставки в целом снизились на 15%. В среднем стоимость консоли PS5 на площадке составляет 45 тыс. руб., а средний чек на подержанные приставки Sony в начале года составил 18,6 тыс. руб., цена консоли Xbox по сравнению с 2022 годом снизилась на 17%, до 12,6 тыс. руб., стоимость Nintendo осталась неизменна — 13,4 тыс. руб., рассказали в «Авито». В компании также уточнили, что за год число продавцов игровых приставок PlayStation на площадке выросло на 11%.

В 2022 году сервисы, предоставляющие возможность взять электронику напрокат, отмечали рост спроса на игровые консоли. Это было связано с сокращением рынка новых устройств, который в прошлом году снизился более чем на 30% в денежном выражении по сравнению 2021 годом. Из-за военных действий на Украине производители консолей прекратили поставки в Россию и отключили региональные цифровые магазины, после чего даже крупные ритейлеры начали продавать подписки и ваучеры, предназначенные для других стран (см. “Ъ” от 8 ноября 2022 года).

Однако с налаживанием параллельного импорта продажи с декабря начали восстанавливаться (см. “Ъ” от 16 января). Маркетплейсы и ритейлеры отмечали, что наибольшей популярностью начали пользоваться консоли с дисководами, и ожидали в 2023 году повышенного спроса на наборы из консолей и физических игр.

На статистике конкретных маркетплейсов сказалось налаживание поставок игровой техники через параллельный импорт отдельными продавцами, предполагает и руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. По его словам, соотношение использования россиянами для игры консолей, персональных компьютеров и мобильных устройств за год не изменилось. «Новое поколение консолей вышло уже довольно давно, поэтому и цена на них органично падает»,— заключает он.

Вадим Красников

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